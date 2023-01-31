Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Аяччо
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Марсель
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Лорьян
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Труа
Футбол. Зарубежный
23:00
Ланс
Ницца
Все события
Фоторепортажи
10Главные зимние трансферы в Европе
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
31 января, источник: Спорт-Экспресс

Футболист сборной Украины перешел в «Интер Майами» Бекхэма

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов перешел в «Интер Майами», сообщает сайт команды МЛС. Новичок подписал контракт с клубом из США по схеме «2+1».

Украина
Наверх
Источник: Без источника

C 2010 года Кривцов выступал за украинский «Шахтер», с которым стал восьмикратным чемпионом страны. В общей сложности сыграл за «Шахтер» 224 матча, в которых забил 14 голов.

Также на счету 31-летнего защитника 31 матч за сборную Украины.

В группу владельцев «Интера» входит бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Главные зимние трансферы в Европе
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь