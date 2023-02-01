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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
10:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» одолел «Аталанту» и вышел в полуфинал Кубка Италии

В матче ¼ финала Кубка Италии сезона-2022/2023 миланский «Интер» принимал «Аталанту» из Бергамо.

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Источник: Reuters

Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол на 57-й минуте встречи забил защитник «Интера» Маттео Дармиан. Результативную передачу отдал нападающий миланского клуба Лаутаро Мартинес.

Таким образом, миланский «Интер» вышел в полуфинал нынешнего розыгрыша Кубка Италии, а «Аталанта» завершила выступление в турнире.

В ½ финала Кубка страны миланский клуб сыграет с победителем противостояния «Лацио» — «Ювентус». Эти клубы проведут очный матч завтра, 2 февраля. Напомним, «Интер» является действующим обладателем трофея.

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