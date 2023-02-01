Трансфер Зиеша в «ПСЖ» сорвался в последний час трансферного окна из-за ошибки «Челси»
Трансфер марокканского полузащитника «Челси» Хакима Зиеша в «Челси» сорвался, сообщает AS.
ПСЖ
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Трансфер марокканского полузащитника «Челси» Хакима Зиеша в «Челси» сорвался, сообщает AS.
Отмечается, что парижане обвиняют в халатности лондонский клуб из-за того, что тот во время не прислал документы на оформление сделки, которая была согласована за час до окончания зимнего трансферного окна.
По информации France Bleu, синие намеренно трижды отправляли документы с ошибками, чтобы марокканец не покинул клуб зимой.
«ПСЖ» намерен сегодня (1 февраля) подать апелляцию в LFP (Профессиональная футбольная лига Франции) для того, чтобы организация сделала исключение и зарегистрировала Зиеша. Им придется доказать, что переход не был оформлен в срок именно по вине «Челси».