Трансфер Зиеша в «ПСЖ» сорвался в последний час трансферного окна из-за ошибки «Челси»

Отмечается, что парижане обвиняют в халатности лондонский клуб из-за того, что тот во время не прислал документы на оформление сделки, которая была согласована за час до окончания зимнего трансферного окна.

По информации France Bleu, синие намеренно трижды отправляли документы с ошибками, чтобы марокканец не покинул клуб зимой.