Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Аяччо
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Марсель
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Лорьян
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Труа
Футбол. Зарубежный
23:00
Ланс
Ницца
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Брест
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Осер
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Ренн
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Барселона
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
23.01
Фулхэм
Тоттенхэм Хотспур
01
22.01
Арсенал
Манчестер Юнайтед
32
22.01
Лидс
Брентфорд
00
22.01
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
30
21.01
Кристал Пэлас
Ньюкасл Юнайтед
00
21.01
Борнмут
Ноттингем Форест
11
21.01
Лестер
Брайтон
22
21.01
Саутгемптон
Астон Вилла
01
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
10:58 (мск), источник: Sport24

Трансфер Зиеша в «ПСЖ» сорвался в последний час трансферного окна из-за ошибки «Челси»

Трансфер марокканского полузащитника «Челси» Хакима Зиеша в «Челси» сорвался, сообщает AS.

ПСЖ
ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Отмечается, что парижане обвиняют в халатности лондонский клуб из-за того, что тот во время не прислал документы на оформление сделки, которая была согласована за час до окончания зимнего трансферного окна.

По информации France Bleu, синие намеренно трижды отправляли документы с ошибками, чтобы марокканец не покинул клуб зимой.

«ПСЖ» намерен сегодня (1 февраля) подать апелляцию в LFP (Профессиональная футбольная лига Франции) для того, чтобы организация сделала исключение и зарегистрировала Зиеша. Им придется доказать, что переход не был оформлен в срок именно по вине «Челси».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Знаменитый тренер «пускал слюни» на грудастую красотку в присутствии ее мужа-футболиста, которого он хотел купить
Только 24% взрослых следуют этой рекомендации, которая уменьшает риск онкологии и смерти в ближайшие 10 лет
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь