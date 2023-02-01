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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
10:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Челси» обновил трансферный рекорд, «Арсенал» подписал Жоржиньо, переход Азмуна в «Марсель» сорвался

Трансферное окно в Европе закрыто.

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Источник: AP 2022

«Арсенал» подписал Жоржиньо

«Арсенал» официально подтвердил трансфер 31-летнего полузащитника Жоржиньо из «Челси». Сумма сделки составила 12 миллионов евро. Контракт рассчитан до 2024 года с опцией продления еще на один сезон. В лондонском клубе Жоржиньо будет выступать под 20-м номером.

По словам футболиста, главный тренер «Арсенала» Микель Артета лично повлиял на трансфер игрока: «Я знаю, что Артета несколько раз пытался заполучить меня раньше, и этого не произошло по разным причинам, а не из-за моего нежелания. Конечно, он оказал большое влияние на этот переход».

Итальянский полузащитник выступал за «Челси» с 2018 года. В составе синих Жоржиньо провел 213 матчей, забил 29 мячей и оформил 9 голевых передач. Вместе с «Челси» полузащитник выиграл Лигу Европы, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также стал победителем клубного чемпионата мира.

Энцо Фернандес перешел в «Челси»

«Челси» договорился с «Бенфикой» о переходе 22-летнего Энцо Фернандеса. Общая сумма трансфера составит 127 миллионов евро. Переход Фернандеса стал рекордным в АПЛ (до Энцо первое место занимал Джек Грилиш, перешедший из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за 117 миллионов) и вошел в топ-6 самых дорогих покупок в истории футбола.

Аргентинский полузащитник выступал за «Бенфику» с 2022 года. За это время аргентинец провел 29 встреч, забил 4 мяча и сделал 7 ассистов.

В декабре полузащитник стал чемпионом мира. По итогам турнира в Катаре аргентинец был признан лучшим молодым игроком.

Источник: AP 2022

Навас отправился в аренду в «Ноттингем Форест»

Официальный сайт английского клуба подтвердил трансфер 36-летнего вратаря Кейлора Наваса из «ПСЖ». Голкипер будет выступать за «Ноттингем Форест» на правах аренды до конца сезона. Новая команда костариканца идет на 13-м месте в АПЛ. От зоны вылета «лесников» отделяют четыре очка.

В этом сезоне Навас провел за «ПСЖ» всего два матча в Кубке Франции, а в лиге 1 ни разу не вышел на поле в стартовом составе. На данный момент Transfermarkt оценивает игрока в пять миллионов евро.

Источник: AP 2022

Трансфер Зиеша в «ПСЖ» сорвался в последний момент

По данным инсайдера Фабрицио Романо, сделка о переходе 29-летнего полузащитника Хакима Зиеша из «Челси» в «ПСЖ» была заблокирована прямо перед дедлайном. Футболист уже прилетел в Париж для прохождения медосмотра, но стороны не успели согласовать трансфер. По предварительным данным — из-за халатности лондонского клуба, который несколько раз присылал документы с ошибками.

В этом сезоне Зиеш провел 15 матчей за «Челси», в которых отметился одной голевой передачей. Со сборной Марокко футболист занял четвертое место на чемпионате мира в Катаре. Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

Источник: AP 2022

«Бавария» усилилась защитником «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу присоединился к «Баварии» на правах аренды до конца сезона. По условиям контракта у «Баварии» будет право выкупа игрока за 70 миллионов евро. Футболист будет выступать за немецкий клуб под 22-м номером.

В этом сезоне 28-летний Канселу провел за «горожан» 17 матчей, забил два мяча и оформил один ассист. Зимой защитник из-за конфликта с главным тренером Пепом Гвардиолой потерял место в стартовом составе «Манчестер Сити».

Забитцер — в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о переходе из «Баварии» полузащитника Марселя Забитцера. Английский клуб арендовал 28-летнего австрийца до конца сезона.

Контракт Забитцера с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Забитцер сыграл в 24 матчах во всех турнирах и отметился одним голом и одной результативной передачей. Также на его счету 68 матчей за сборную Австрии.

Источник: AP 2022

Торган Азар перешел в ПСВ

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Торган Азар перешел в ПСВ на правах аренды до конца сезона, сообщает сайт голландской команды.

У нидерландского клуба нет права выкупа 29-летнего футболиста.

В текущем сезоне Азар провел 21 матч за «Боруссию», в которых забил гол. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в девять миллионов евро.

Источник: AP 2022

Трансфер Азмуна в «Марсель» сорвался

Нападающий «Байера» Сердар Азмун не перейдет в «Марсель». По информации Sport24, трансфер сорвался, так как французский клуб предпочел другого игрока.

Ранее появилась информация, что 28-летний иранец может вернуться в чемпионат России, если переход в «Марсель» не состоится.

В текущем сезоне Азмун сыграл 13 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

Источник: AP 2022
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