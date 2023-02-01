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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
09:37 (мск), источник: ТАСС

Лучший молодой футболист чемпионата мира в Катаре Фернандес перешел в «Челси» за €121 млн

Сумма сделки стала рекордной для клубов чемпионата Англии.

Челси
БенфикаЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

ТАСС, 1 февраля. Аргентинский полузащитник Энцо Фернандес перешел из португальского футбольного клуба «Бенфика» в английский «Челси». Об этом в среду сообщила пресс-служба «Бенфики».

О сроках соглашения не сообщается. Сумма трансфера составила €121 млн, что стало рекордом для клубов чемпионата Англии. Ранее рекорд принадлежал трансферу английского полузащитника Джека Грилиша из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» летом 2021 года — €117 млн.

Фернандесу 22 года, он выступал за «Бенфику» с лета 2022 года, проведя за команду 29 матчей в различных турнирах, забив в них четыре мяча и сделав семь результативных передач. По ходу карьеры игрок также выступал за аргентинские клубы «Дефенса и Хустисия» и «Ривер Плейт», в составе которого полузащитник стал чемпионом страны и победителем Южноамериканского кубка — второго по значимости турнира Южной Америки после Кубка Либертадорес. За сборную Аргентины футболист принял участие в 10 матчах, отметившись одним голом и одной передачей. Вместе с национальной командой Фернандес выиграл чемпионат мира в Катаре. По его итогам полузащитник стал лучшим молодым игроком турнира.

Фернандес стал 16-м новичком «Челси» при новом владельце Тодде Боэли и восьмым подписанием клуба в зимнее трансферное окно. Суммарные трансферные траты лондонцев после смены владельца по данным портала Transfermarkt составили €611,49 млн, эта сумма может увеличиться с учетом возможных бонусных выплат.

Ранее зимой английский клуб оформил переходы украинского полузащитника Михаила Мудрика, английского полузащитника Нони Мадуэке, бразильского полузащитника Андрея Сантоса, ивуарийского нападающего Давида Фофаны, французских защитников Бенуа Бадьяшиля и Мало Гюсто, а также арендовал португальского нападающего Жоау Феликса.

Трансфер Мудрика обошелся клубу в €70 млн, еще €30 млн предусмотрено в качестве бонусов. Он стал самым дорогим трансфером в истории украинского футбола, предыдущий рекорд принадлежал бразильцу Фреду, за которого английский «Манчестер Юнайтед» в 2018 году заплатил «Шахтеру» €59 млн.

Прошлым владельцем клуба был Роман Абрамович. После включения Абрамовича в санкционные списки правительства Великобритании в марте 2022 года Совет Английской премьер-лиги отстранил его от управления «Челси». Клуб был выставлен на продажу в марте 2022 года, контроль над командой был передан попечителям ее благотворительного фонда. «Челси» был куплен консорциумом во главе с американским бизнесменом Боэли за 4,25 млрд, сделка была зарегистрирована британскими госорганами в мае 2022 года.

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. На счету команды 29 очков по итогам 20 матчей. В следующем туре 3 февраля «Челси» сыграет на своем поле с «Фулхэмом». Также лондонский клуб вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, первым матч против дортмундской «Боруссии» пройдет 15 февраля в Германии, ответный состоится 7 марта в Англии.

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