Главные трансферы зимы. Разворот Криштиану Роналду на Восток, звезды ЧМ-2022 в АПЛ и бегство от Гвардиолы
Выбрали десятку самых крутых трансферов зимы.
Выбрали десятку самых крутых трансферов зимы.
Масштаб личности Криштиану Роналду таков, что португалец оказался бы центральной фигурой трансферного окна, даже если бы решил поиграть где-то на отдаленных островах в любительской лиге. Для этого даже не надо было давать скандальное интервью Пирсу Моргану. Хотя, собственно говоря, с него все и началось, и в тот момент пятикратный обладатель «Золотого мяча» сжигал за собой все мосты, делая расставание с «МЮ» неизбежным.
Все остальное лишь дополняло неординарную историю. Прощание с Европой и переезд на Ближний Восток, космическая зарплата, решение «Аль-Насра» освободить легионерскую вакансию, расторгнув контракт с нападающим сборной Камеруна Абубакаром… Да что там говорить: приезд на товарищеский матч в Эр-Рияд «ПСЖ» и встреча на поле Роналду и Месси затмила собой остальные футбольные события в столице Саудовской Аравии, включая класико в финале испанского Суперкубка. Даже если принять за аксиому, что Криш едет с ярмарки, это самый громкий переход зимы.
Голландец давно на выданье, и, например, «Бавария» готова была подписать его еще по ходу прошлого сезона. Однако Гакпо посчитал, что не совсем готов к топ-клубу, и планирует еще год провести на родине. Но, возможно, форвард просто не хотел рисковать и менять привычную среду до ЧМ-2022. Если это так, то ставка сработала. До турнира в Катаре Гакпо забил 13 мячей и отдал 17 результативных передач, что очень круто даже по меркам заточенного на атаку Эредивизи.
А уже в сборной стало понятно: удержать Гакпо в ПСВ нереально, потому что Луи ван Гал провел дополнительную рекламную кампанию одного из главных талантов европейского футбола. Речь о решении тренера использовать удивительно высокого для вингера Гакпо (193 см) в центре, где тот забил во всех играх группового раунда. Правда, пока в «Ливерпуле» голландец не блещет, но тому есть объективные причины. Эмоциональное опустошение после ЧМ, более конкурентная лига и, конечно, кризисное состояние красных.
Давайте откровенно: для широкого круга болельщиков до ЧМ-2022 Вегхорст был просто одним из нападающих сборной Голландии. На родине он никогда не выступал за топ-клубы, сделав имя в подпиравшем грандов АЗ. Потом были два классных сезона в бундеслиге (всего лишь в «Вольфсбурге») и неожиданное решение сорваться с места ради английской мечты. Да еще и в стоявший на вылет «Бернли», который все равно отправился в чемпионшип, а не желавший там играть Вегхорст — в турецкий «Бешикташ».
Естественно, на мировом первенстве он выходил только на замену, но все перевернул четвертьфинал с Аргентиной. После него весь мир узнал, что Месси может публично обозвать соперника, а розыгрыши штрафных еще способны удивлять небанальными решениями. Хотя в Сети несложно найти точно такой же гол Вегхорста в чемпионате Германии. Впрочем, в «МЮ» на вакантную после ухода Роналду позицию его позвали не только за это, Ваут — это прессинг и мощь в верховой борьбе. В прошлом сезоне схожий набор качеств Люка де Йонга использовал в «Барселоне» Хави, и Вегхорст уже показал, что может помочь новому клубу даже сильнее, так как сейчас он игрок старта, а не ротации.
В этой Лиге чемпионов 22-летний вингер стал главной звездой «Шахтера». Забивал «Лейпцигу» и «Селтику», трепал нервы обороне «Реала», и после каждой яркой игры о скором переезде Мудрика в Европу говорили все больше. В итоге все вылилось в схватку двух лондонских клубов, где фаворитом долгое время считался «Арсенал». Красно-белые в итоге взяли готового игрока, воспользовавшись конфликтом Троссара с «Брайтоном» и заплатив за него треть требуемого за Мудрика (24 миллиона евро).
В случае с украинцем «канониры» предлагали 40 миллионов и еще 20 в виде бонусов, а потом подняли ставки до «50+20». Сам футболист склонялся к предложению лидера АПЛ, но тут в дело вмешался «Челси» и в фирменном стиле нынешнего владельца Тодда Боэли просто закидал «горняков» деньгами. Синие дали 70 миллионов сразу, а с различными выплатами их суммарные затраты могут вырасти до 100 миллионов. «Шахтер», где уверяли, что на этой позиции круче Мудрика только Мбаппе с Винисиусом Жуниором, точно выиграл, а оправдается ли ставка скупающего молодые таланты «Челси», покажет только время.
Еще один яркий пример расточительности «Челси». 11 миллионов евро за аренду без права выкупа — удивительные цифры. Наверное, что-то подобное можно было бы представить где-то на Ближнем Востоке, но никак не в топ-клубе мирового уровня. Даже при том, что синие остро нуждаются в классных игроках, которые могут давать результат здесь и сейчас, да еще и не лишены мотивации.
С этим у Жоау Феликса все в порядке, а смена обстановки и возможность вырваться из жестких схем Диего Симеоне виделись отличным стимулом. Возможно, это даже сработает, но на данный момент огромное желание играть там, где в тебе нуждаются, сыграло против португальца. В первом же матче он стал самым ярким футболистом «Челси», однако чрезмерное рвение обернулось удалением и дисквалификацией на три тура. В Англии уже подсчитали, что из-за этого лондонский клуб выбросил на ветер полтора миллиона евро.
Переход Зоммера в «Баварию» интересен не только сам по себе, но и в контексте будущего многолетнего первого номера мюнхенцев Нойера. Все-таки он не молодеет, и никто точно не скажет, как готовящийся отметить в марте 37-й день рождения голкипер восстановится от полученного при катании на горных лыжах перелома ноги. А так как во время лечения Нойера клуб уволил его давнего друга — тренера вратарей Тони Тапаловича, это намекает на ослабление позиций ветерана.
Тем более поводом стал конфликт специалиста с Юлианом Нагельсманном. Нойер в скандальной ситуации со сливом информации из штаба тоже замешан, а на покупке нового вратаря настоял главный тренер. Выводы можно сделать самостоятельно. И показательно, что в «Баварию» пришел один из лучших вратарей бундеслиги, который привык быть первым как в клубе, так и в сборной Швейцарии. Смущает только возраст, ведь в свои 34 года Зоммер не ассоциируется с игрой вдолгую.
Значительную часть карьеры — в «Бенфике», «Валенсии», «Интере» и «Ювентусе» — у Жоау Канселу была репутация типичного флангового защитника. Игрока заметно выше среднего уровня, но не топ-исполнителя. Однако переход в «Манчестер Сити» и работа с Хосепом Гвардиолой вывели португальца на совсем другой уровень. Примерно так, кстати, было у Пепа в «Баварии», когда он расширил границы возможностей Киммиха и в полной мере раскрыл талант игрока, что было невозможно исключительно на фланге.
Канселу до уровня своего нового одноклубника, конечно, не дотягивает, но в АПЛ он стал универсальным исполнителем и прокачал стандартные навыки. Однако смены позиций и регулярная ротация состава привели к тому, что португалец решил сменить обстановку из-за проблем с игровой практикой. В «Баварии» сложностей с этим точно не будет из-за ситуации с Паваром. Тот сам подумывал о смене клуба, и его игрой не всегда были довольны. Зато Канселу, чей трансфер можно выкупить летом за 70 миллионов евро, точно закроет проблемную позицию.
История Депая — очередная глава в романе о сложных взаимоотношениях игроков с «Барселоной» кризисной поры. На переходе голландца настоял Роналд Куман, а когда тренера отправили в отставку, стало понятно, что будущего на «Камп Ноу» у ряда игроков нет. Даже если они отправлялись в столицу Каталонии за мечтой и ради ее реализации готовы вскоре после подписания контракта согласиться сократить свою зарплату на 30 процентов.
И даже 12 голов по ходу дебютного сезона не сказались на перспективах Депая, которого отпустили в «Атлетико» за символическую компенсацию в три миллиона евро. Скорее всего, в этой сделке учли и отложенные платежи по зарплате, но больше плюсов сине-гранатовые получили, освободив немного места под потолком зарплат. Для «Барсы» это важно, так как к лету клуб может снова нарваться на санкции ла лиги, и тогда придется сокращать платежную ведомость на сумму, которая в четыре раза превышает оклады предполагаемых новичков.
Вообще-то изначально «Арсенал» нацеливался на полузащитника «Брайтона» Кайседо, и эквадорец в соцсетях даже анонсировал свой уход, написав о рекордной в истории клуба компенсации. Однако позиция «чаек» не изменилась даже в тот момент, когда «канониры» готовы были повысить предложение с 60 до 70 миллионов фунтов стерлингов. «Брайтон» был непреклонен и отказался даже рассматривать продажу игрока, после чего «канонирам» пришлось активировать план Б.
Приобретение Жоржиньо, конечно, нельзя рассматривать как вложение в будущее. Но когда на кону стоит первый за 19 лет чемпионский титул, глупо заглядывать игроку в паспорт. Возможно, именно опыт полузащитника сборной Италии окажется ключевым фактором во второй части сезона. Главное, что в игроке заинтересован Микель Артета и стилистически он подходит «Арсеналу». К тому же теперь тема заканчивавшегося через год с небольшим контракта с «Челси» больше не тревожит Жоржиньо, и он может думать только о футболе.
Как обычно, трансферная бомба рванула «на флажке», когда «Челси» все-таки додавил «Бенфику» по трансферу одного из героев ЧМ-2022. А ведь лиссабонский клуб изначально не соглашался ни на какие условия, кроме полной выплаты отступных в размере 120 миллионов евро, и заявлял, что Фернандес никуда не уйдет. Причем в течение января «орлы» пытались уговорить игрока обновить контракт, увеличив сумму выкупа до 150 миллионов и выплатив игроку бонус. Энцо на это, естественно, не пошел и просил клуб отпустить его в Лондон.
Свое желание он обозначил столь явно, что после возвращения с мирового первенства клуб устроил чествование только защитнику Отаменди. Потом наступило затишье, но в последние дни января переговоры возобновились. Судя по тому, что «Бенфика» за час до закрытия трансферного окна все-таки согласилась на выплаты несколькими траншами, позиция игрока сыграла свою роль. Будучи купленным летом за 14 миллионов, он все равно принесет большую прибыль даже с поправкой на то, что четверть выручки придется отправить в «Ривер Плейт». Ну и главное: теперь Фернандес — самый дорогой футболист в истории АПЛ.