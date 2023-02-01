Ла Лига готовит апелляцию на регистрацию нового контракта Гави с «Барселоной»

Напомним, в сентябре клуб объявил о продлении контракта с 18-летним полузащитником до 2026 года, по условиям соглашения его зарплата должна была вырасти. В январе Ла Лига сообщила «Барсе», что 18-летнего хавбека все еще нельзя зарегистрировать как игрока основы, так как его новое соглашение не соответствует экономическим требованиям.