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18:29 (мск), источник: Sports.Ru

Ла Лига готовит апелляцию на регистрацию нового контракта Гави с «Барселоной»

Ла Лига оспорит регистрацию контракта Гави с «Барселоной».

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Напомним, в сентябре клуб объявил о продлении контракта с 18-летним полузащитником до 2026 года, по условиям соглашения его зарплата должна была вырасти. В январе Ла Лига сообщила «Барсе», что 18-летнего хавбека все еще нельзя зарегистрировать как игрока основы, так как его новое соглашение не соответствует экономическим требованиям.

Вчера коммерческий суд в Барселоне разрешил «блаугране» зарегистрировать контракт, о чем клуб уведомил лигу.

Как сообщает As, Ла Лига готовит документы для апелляции и направит заявление в суд в течение двух недель. Если суд согласится с доводами лиги, то регистрация хавбека будет отменена. В таком случае существует вероятность ухода Гави из «Барсы» на правах свободного агента.

В текущем сезоне Ла Лиги хавбек провел 18 матчей и отдал 2 голевых паса.

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