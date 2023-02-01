Модрич отклонил все предложения о переходе из «Реала», пишут СМИ

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По информации издания, Модрич получил несколько предложений от клубов из Саудовской Аравии, в том числе от «Аль-Насра», за который сейчас выступает бывший одноклубник хорвата по «Реалу» Криштиану Роналду. Также ему предлагали продолжить карьеру в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS).

Модрич ответил отказом на все предложения, так как хочет играть в футболке «Реала» еще один сезон. Контракт 37-летнего игрока с мадридским клубом истекает в конце июня. На текущий момент «сливочные» не предлагали хорвату новый контракт.