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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
18:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Модрич отклонил все предложения о переходе из «Реала», пишут СМИ

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Полузащитник сборной Хорватии по футболу Лука Модрич не хочет вести переговоры о переходе с каким-либо клубом и намерен провести еще один сезон в мадридском «Реале», сообщает As.

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По информации издания, Модрич получил несколько предложений от клубов из Саудовской Аравии, в том числе от «Аль-Насра», за который сейчас выступает бывший одноклубник хорвата по «Реалу» Криштиану Роналду. Также ему предлагали продолжить карьеру в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS).

Модрич ответил отказом на все предложения, так как хочет играть в футболке «Реала» еще один сезон. Контракт 37-летнего игрока с мадридским клубом истекает в конце июня. На текущий момент «сливочные» не предлагали хорвату новый контракт.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В составе мадридского клуба он стал трехкратным чемпионом Испании и пятикратным победителем Лиги чемпионов. Вместе со сборной Хорватии Модрич стал серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.

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