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Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
00:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бавария» разгромила «Майнц» и пробилась в ¼ финала Кубка Германии

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Футболисты мюнхенской «Баварии» разгромили на выезде «Майнц» и вышли в ¼ финала Кубка Германии.

Бавария
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Источник: Reuters

Встреча ⅛ финала, прошедшая в Майнце в среду, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. У победителей мячи забили Эрик-Максим Шупо Мотинг (17-я минута), Джамал Мусиала (30), Лерой Сане (44) и Альфонсо Дэвис (83). Хозяева завершали матч в меньшинстве после удаления Александра Хака (86-я минута), еще одну красную карточку получил главный тренер «Майнца» Бо Свенссон (82).

Ранее в среду в ¼ финала Кубка страны вышел действующий обладатель трофея «Лейпциг», который обыграл дома «Хоффенхайм» со счетом 3:1. У победителей отличились Эмиль Форсберг (8), Конрад Лаймер (41) и Тимо Вернер (84). У гостей в концовке матча был удален Стэнли Нсоки (86).

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