«Бавария» разгромила «Майнц» и пробилась в ¼ финала Кубка Германии

Встреча ⅛ финала, прошедшая в Майнце в среду, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. У победителей мячи забили Эрик-Максим Шупо Мотинг (17-я минута), Джамал Мусиала (30), Лерой Сане (44) и Альфонсо Дэвис (83). Хозяева завершали матч в меньшинстве после удаления Александра Хака (86-я минута), еще одну красную карточку получил главный тренер «Майнца» Бо Свенссон (82).