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11:19 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» сыграют в финале Кубка английской лиги по футболу

В полуфинале «Манчестер Юнайтед» по сумме двух встреч обыграл «Ноттингем Форест», «Ньюкасл» оказался сильнее «Саутгемптона».

Манчестер Юнайтед
Ньюкасл ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 2 февраля. «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0 обыграл «Ноттингем Форест» в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги по футболу. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Голы забили Антони Марсьяль (73-я минута) и Фред (76). Первая игра между командами завершилась гостевой победой «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0. В другом полуфинальном противостоянии «Ньюкасл» оказался сильнее по сумме двух встреч «Саутгемптона» (1:0, 2:1). Финальный матч Кубка английской лиги пройдет 26 февраля на стадионе «Уэмбли».

Кубок английской лиги проводится с 1960 года, в нем принимают участие клубы из четырех высших дивизионов чемпионата Англии. Победитель получит право на участие в Лиге конференций в следующем сезоне. Рекордсменом по победам является действующий обладатель кубка «Ливерпуль», выигравший турнир девять раз. «Ливерпуль» завершил свое выступление в нынешнем розыгрыше турнира на стадии ⅛ финала, проиграв на выезде «Манчестер Сити» (2:3).

Второе место по количеству побед в Кубке английской лиги занимает «Манчестер Сити» (8), третье — «Манчестер Юнайтед» (5). «Манчестер Юнайтед» в последний раз становился победителем соревнований в 2017 году, тогда команда победила в решающем матче турнира «Саутгемптон» (3:2). «Ньюкасл» во второй раз сыграет в финале Кубка английской лиги, впервые это произошло в сезоне-1975/76, тогда клуб уступил «Манчестер Сити» (1:2).

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