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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
01:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» обыграл «Монпелье», но потерял Мбаппе и Рамоса из-за травм

Сегодня, 2 февраля, завершился матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» играл с «Монпелье». Встреча прошла на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье. Стартовый свисток главного арбитра Жереми Пиньяра прозвучал в 23:00 мск.

ПСЖ
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Источник: Reuters

В первом тайме у парижан произошла серия неудач. На 10-й минуте встречи нападающий Килиан Мбаппе не смог реализовать пенальти, а через 10 минут он покинул поле из-за травмы, вместо него вышел Уго Экитике. На 32-й минуте «ПСЖ» потерял Серхио Рамоса, который был заменён из-за травмы головы — его заменил Ренату Саншеш. На 36-й минуте Лионель Месси вывел команду вперёд, но затем гол был отменён по решению судей на VAR.

Вторая половина для гостей прошла в позитивном ключе. На 55-й минуте команда сумела выйти вперёд благодаря голу Фабиана Руиса с передачи Уго Экитике. На 72-й минуте «ПСЖ» забил ещё один мяч — в этот раз Лионель Месси записал гол на свой счёт, точный пас его отдал Фабиан Руис. На 89-й минуте Арно Норден сократил отставание Монпелье«, но в оставшиеся минуты хозяева вырвать ничью не смогли. На 90+3-й минуте игрок “ПСЖ” Уоррен Заир-Эмери установил итоговый счёт встречи — 3:1 в пользу столичного клуба.

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1:3
Первый тайм: 0:0
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