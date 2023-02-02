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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
12:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-игрок сборной России оказался мошенником? Громкий скандал вокруг клуба-чемпиона

У «Шахтёра» из Солигорска могут отнять титул, а Нидергауса высылают из страны.

Шахтер СЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
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Источник: ФК «Шахтер» (Солигорск)

В Беларуси опять разгорается скандал, связанный с криминалом в футболе. На сей раз в истории оказался замешан экс-игрок сборной России. Его клуб, по всей видимости, лишат чемпионского титула.

В конце 2022 года чемпионом Беларуси, где сезон проводится по системе «весна-осень», стал «Шахтёр» из Солигорска. «Горняки» выиграли титул третий год подряд — они доминируют в местной лиге после того, как прекратилась гегемония БАТЭ. Среди прочих творцом успеха «Шахтёра» был один из самых ярких и популярных нападающих российского футбола 1990-х Владимир Нидергаус, занимавший в клубе должность спортивного директора.

Но несколько дней назад стало известно, что Нидергаус задержан в Минске по подозрению в финансовых махинациях. Инсайдеры, ссылаясь на собственные источники, сообщали: за время работы Владимира «Шахтёр» потратил на новичков сотни тысяч евро, и в вопросе движения средств «нет прозрачности». Вскоре после этого появилась ещё новость — руководителей клуба из Солигорска подозревают в организации договорного матча!

По информации журналиста Владислава Татура, речь идёт об игре 30-го тура чемпионата Беларуси между «Шахтёром» и «Белшиной». Перед последним матчем сезона команда из Солигорска опережала своего ближайшего преследователя «Энергетик-БГУ» на два очка. Так что победа гарантировала «горнякам» золотые медали. «Шахтёр» и выиграл у «Белшины», причём с крупным счётом 4:1. Любопытно, что «Энергетик-БГУ» в заключительном туре уступил минскому «Динамо» 1:3, а значит, «Шахтёр» становился бы чемпионом вне зависимости от исхода собственной встречи. Поэтому в договорняке с «Белшиной» (если сдача матча действительно состоялась) не было смысла. Вот только конкуренты играли в одно время, и заранее об этом знать никто не мог.

«Шахтер» Солигорск — «Белшина» | Источник: ФК «Шахтер» (Солигорск)

Во вторник, 31 января, белорусские СМИ сообщили, что Нидергаус в ближайшие дни должен быть депортирован в Германию. Этнический немец принял гражданство этой страны после отъезда из России. Тем временем следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела.

«Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета совместно с ГУБОПиК МВД выявлен факт оказания противоправного влияния на результат матча чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд высшей лиги.

В отношении представителя футбольного клуба “Шахтёр” возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 253 (покушение на подкуп участников спортивных соревнований) Уголовного кодекса Беларуси. В данное время продолжается проведение следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершённого преступления», — сказано в официальном заявлении на сайте комитета.

Правоохранительные органы задержали директора «Шахтёра» Александра Марченко и капитана «Белшины» Дмитрия Гомзу, который в «золотом» матче «привёз» пенальти. Футболист провёл за решёткой двое суток, после чего его выпустили на свободу. Как утверждает Татур, по результатам расследования «Шахтёр» может быть лишён титула, а чемпионом будет признан «Энергетик-БГУ».

Добавим, что в завершившемся сезоне «горняков» возглавлял и российский тренер — Сергей Ташуев. Однако он не может быть замешан в истории с «Белшиной», так как покинул клуб из Солигорска ещё в сентябре 2022-го. Ташуев принял предложение «Ахмата» и сейчас работает в РПЛ.

Какова конкретно роль Нидергауса в «деле “Белшины”, неизвестно. Между тем экс-игрок сборной России уже был участником подобного скандала в “Шахтёре”. Только не в солигорском, а в карагандинском. В этом клубе из Казахстана Владимир работал несколько лет спортивным и исполнительным директором. В 2008 году его обвинили в организации договорняка. Тогда главный тренер “Окжетпеса” Вячеслав Ледовских написал заявление в Федерацию футбола Казахстана, сообщив, что Нидергаус “недвусмысленно предложил провести договорную игру”.

Местный КДК быстро организовал собрание, по итогам которого Нидергауса отстранили от футбольной деятельности на три года и оштрафовали на 600 тысяч тенге. Решение было принято без участия в заседании самого обвиняемого. Владимир называл слова тренера «Окжетпеса» о попытке подкупа «ложью и клеветой» и обещал подать в суд. «Я никому не позволю очернить моё имя, которое зарабатывал десятилетиями честной работы на футбольном поле и вне его!» — говорил экс-игрок сборной России и волгоградского «Ротора».

В марте 2009-го КДК Федерации футбола Казахстана фактически снял дисквалификацию с Нидергауса, сократив срок запрета на осуществление футбольной деятельности до шести месяцев. Штраф же (на тот момент около $ 5 тысяч) оставили в силе. Нидергаус вернулся в клуб из Караганды, потом работал в «Локомотиве» из Астаны и «Тоболе», а в 2021 году оказался в Солигорске.

Анатолий Романов

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