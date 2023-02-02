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18:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хейтингу утвердили на посту главного тренера «Аякса»

Бывший футболист «Аякса» и сборной Нидерландов Джон Хейтинга утвержден на посту главного тренера амстердамской команды, сообщается на официальном сайте столичного клуба.

Аякс
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Источник: ФК "Аякс"

Хейтинга будет главным тренером команды как минимум до конца нынешнего сезона. Ассистентом 39-летнего специалиста назначен Дуайт Лодевегес.

Хейтинга вошел в тренерскую структуру «Аякса» в ноябре 2022 года, подписав контракт с клубом до 30 июня 2025 года. Ранее он исполнял обязанности главного тренера после увольнения Альфреда Схрёдера в конце января.

В настоящее время «Аякс» идет на четвертом месте в таблице Эредивизи, набрав 37 очков в 19 матчах. От лидирующего «Фейенорда» амстердамская команда отстает на пять баллов.

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