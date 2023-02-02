Хейтингу утвердили на посту главного тренера «Аякса»

Хейтинга будет главным тренером команды как минимум до конца нынешнего сезона. Ассистентом 39-летнего специалиста назначен Дуайт Лодевегес.

Хейтинга вошел в тренерскую структуру «Аякса» в ноябре 2022 года, подписав контракт с клубом до 30 июня 2025 года. Ранее он исполнял обязанности главного тренера после увольнения Альфреда Схрёдера в конце января.