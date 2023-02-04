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10:45 (мск)

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прогнозы и ставки

По силам ли «Тоттенхэму» взять реванш у рвущихся в погоню за «Арсеналом» в таблице действующих чемпионов Англии.

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Источник: AP 2022

Прогноз на матч

Совсем недавно «Тоттенхэм» обидным образом упустил преимущество в два забитых мяча к перерыву на «Этихаде» и «сгорел» во втором тайме со счетом 4:2, но уже завтра у подопечных Антони Конте есть шанс взять реванш. Правда, сам итальянский тренер руководить командой по всей видимости не сможет, ведь он буквально пару дней назад перенес операцию по удалению желчного пузыря.

Противостояние «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» стало новой английской классикой после драматичнейшей битвы в плей-офф Лиги чемпионов-2018/19, и с тех пор каждая новая встреча проходит по невероятно захватывающему сценарию. Для обеих команд последние матчи в чемпионате и Кубке сложились удачно, и с момента очной встречи 19 января и «Тоттенхэм», и «Манчестер Сити» только побеждали и даже не пропускали голов, что для них не очень характерно.

На что ставить

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

То, что на этот раз противостояние перемещается на домашнюю арену «Тоттенхэма», по статистике «шпорам» ничего не дает. В последнее время именно дома их результаты не радуют: три поражения в четырех последних матчах. На своем новеньком стадионе «Тоттенхэм» крайне редко играет на ноль, и вообще оборона явно не сильная сторона команды Конте. Зато впереди есть великолепный и совершенно неутомимый Харри Кейн, поэтому голы, как обычно, должны быть и в те, и в другие ворота, но вероятность победы «Сити» намного выше остальных возможных исходов.

Поэтому логичными выглядят два варианта ставки. Более осторожный и надежный не исключает возможности для реванша, который серьезно встряхнул бы верхнюю часть таблицы АПЛ и повлиял на чемпионскую гонку. Главное не исход, а результативность. С ней «шпоры» и «горожане» почти никогда не подводят. БК Olimpbet предлагает вариант ставки «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.82. Но еще интереснее взять победу фаворита с голами в те и в другие ворота. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» и «обе забьют — да» на сайте и в приложении БК Olimpbet — 3.0. Такое нельзя упускать.

Игорь Борунов

ООО «БК “Олимп” ОГРН 1127747004648, www.olimp.bet 18+

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