Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Валенсия
Футбол. Зарубежный
1.02
Бетис
Барселона
12
Футбол. Зарубежный
1.02
Ренн
Страсбур
30
Футбол. Зарубежный
1.02
Монпелье
ПСЖ
13
Футбол. Зарубежный
1.02
Монако
Осер
32
Футбол. Зарубежный
1.02
Лион
Брест
00
Все события
19:08 (мск), источник: ТАСС

С футболиста «Манчестер Юнайтед» Гринвуда сняли обвинения в попытке изнасилования

Дело было открыто после того, как девушка футболиста опубликовала фотографии со следами побоев.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

ЛОНДОН, 2 февраля. /ТАСС/. Британские правоохранительные органы сняли с нападающего английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда обвинения в попытке изнасилования, а также в контролирующем и принуждающем поведении и нападении. Об этом в четверг сообщила полиция Большого Манчестера.

«Учитывая пристальное освещение этого дела со стороны СМИ, будет честно поделиться новостью о том, что 21-летний мужчина, который был арестован и которому были предъявлены обвинения в рамках открытого в январе 2022 года расследования, более не сталкивается с уголовным преследованием», — указали в манчестерской полиции.

30 января прошлого года девушка Гринвуда Гарриет Робсон выложила в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) фотографии со следами побоев: рассеченной губой и синяками на разных частях тела. Одно из фото она подписала следующим образом: «Всем, кто хочет знать, что Мэйсон Гринвуд на самом деле делает со мной». Гринвуд был арестован, ему были предъявлены обвинения в изнасиловании и угрозах убийства, однако позже он был освобожден под залог до проведения дальнейшего расследования.

Гринвуд является воспитанником «Манчестер Юнайтед», за основную команду он выступает с 2018 года. Нападающий был отстранен от тренировочного процесса команды до окончания расследования.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Федор Емельяненко о своем последнем бое: я хочу биться с чемпионом и благодарен, что мне этот бой дали
Российский хоккеист рассказал о жизни и игре в Канаде
Фоторепортажи
27Главные фото года в российском спорте
10Главные зимние трансферы в Европе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь