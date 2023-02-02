С футболиста «Манчестер Юнайтед» Гринвуда сняли обвинения в попытке изнасилования

ЛОНДОН, 2 февраля. /ТАСС/. Британские правоохранительные органы сняли с нападающего английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда обвинения в попытке изнасилования, а также в контролирующем и принуждающем поведении и нападении. Об этом в четверг сообщила полиция Большого Манчестера.

«Учитывая пристальное освещение этого дела со стороны СМИ, будет честно поделиться новостью о том, что 21-летний мужчина, который был арестован и которому были предъявлены обвинения в рамках открытого в январе 2022 года расследования, более не сталкивается с уголовным преследованием», — указали в манчестерской полиции.

30 января прошлого года девушка Гринвуда Гарриет Робсон выложила в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) фотографии со следами побоев: рассеченной губой и синяками на разных частях тела. Одно из фото она подписала следующим образом: «Всем, кто хочет знать, что Мэйсон Гринвуд на самом деле делает со мной». Гринвуд был арестован, ему были предъявлены обвинения в изнасиловании и угрозах убийства, однако позже он был освобожден под залог до проведения дальнейшего расследования.