«Манчестер Юнайтед» сделал заявление после снятия обвинений с Гринвуда

«Мы принимаем во внимание решение суда о снятии всех обвинений в отношении Мэйсона Гринвуда. Теперь клуб проведёт свой собственный процесс, прежде чем объявит о следующих шагах. Мы не будем давать никаких дальнейших комментариев, пока этот процесс не будет завершён», — приводит заявление «Манчестер Юнайтед» журналист Роб Доусон.