Гринвуда перестали обвинять в изнасиловании. Но это не значит, что он оправдан — и «МЮ» не спешит его возвращать
Как правильно читать эту новость?.
Как правильно читать эту новость?.
С форварда «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда сняли подозрения в изнасиловании и угрозе убийством его девушке Хэрриет Робсон, выдвинутые год назад.
В четверг полиция Большого Манчестера сообщила, что больше Гринвуд ни в чем таком не обвиняется.
«Уголовное дело в отношении 21-летнего мужчины в связи с расследованием, начатым в январе 2022-го, прекращено. Учитывая широкое освещение дела в СМИ, мы сообщаем, что он более не подвергается уголовному преследованию», — сообщила полиция.
В полиции Большого Манчестера рассказали, что дело остановили, поскольку ключевые свидетели отозвали свои показания, а также появились новые материалы. Какие — не уточняется. Королевская прокуратура оценила ситуацию и остановила процесс.
Отец девушки Алан Робсон с самого начала был против эскалации конфликта. Например, когда Хэрриет выложила в соцсети фото побоев, он заявил: «Она сказала, что ее телефон взломали. Мы ей сказали все удалить, она это сделала, но было уже поздно. Она подавлена, потому что не хотела, чтобы все это попало в сеть».
Представители Гринвуда пока ситуацию не комментировали. А вот в «МЮ» заявили: клуб проведет внутреннее расследование. И до тех пор, пока оно не завершится, футболист к тренировкам не вернется. Это важное уточнение, до которого обязательно стоило дочитать в ключевой новости о Гринвуде. С точки зрения самого Мэйсона, естественно, отзыв обвинений — важнейшее событие, но для «Юнайтед» это, судя по всему, мало что меняет.
Клубу важна не формальная, а фактическая сторона: даже если официального расследования и наказания нет, «МЮ» намерен прояснить ситуацию внутри — нетрудно предположить, что если преступление действительно было, просто Гринвуд сумел договориться с жертвой, клуб все равно не пойдет навстречу игроку.
У Гринвуда контракт с «МЮ» до 2025 года — вероятно, Эрику тен Хагу как игрок он бы пригодился. Однако в таком щепетильном вопросе, влияющем на репутацию клубного бренда, первоначально решение по результатам внутреннего расследования будет принимать руководство.
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Максимилиан Алфимов