«Ювентусу» грозит снятие еще 20 очков

По информации Corriere dello Sport, с «Ювентуса» могут снять еще 20 очков. Расследование продлили еще на 40 дней, поэтому вердикт станет известен в марте.

Ранее с «Ювентуса» уже сняли 15 очков по делу о финансовых нарушениях из-за завышения сумм трансферов с целью получения прироста капитала. Следователи изучали финансовые отчеты клуба за 2018, 2019 и 2020 годы, а также ситуацию с выплатой зарплат игрокам за четыре месяца в 2020 году.

Также дисквалификации получили 11 человек из бывшего руководства «Ювентуса».