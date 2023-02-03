«Ювентус» может продать Погба или расторгнуть с ним контракт

По данным источника, будущее Поля Погба в «Ювентусе» находится под серьёзным вопросом, поскольку клуб рассматривает возможность продажи француза или даже расторжения контракта с ним.

Погба вернулся в «Ювентус» прошлым летом, однако до сих пор не провёл за туринский клуб ни одного матча из-за травмы мениска и проведённой операции. Позже Погба получил мышечное повреждение бедра. 29 января Погба впервые после возвращения в туринский клуб попал в заявку команды на игру.