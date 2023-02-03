«Ювентус» может продать Погба или расторгнуть с ним контракт
«Ювентус» рассматривает возможность расторжения контрактного соглашения с нападающим Полем Погба, сообщает Daily Mail.
«Ювентус» рассматривает возможность расторжения контрактного соглашения с нападающим Полем Погба, сообщает Daily Mail.
По данным источника, будущее Поля Погба в «Ювентусе» находится под серьёзным вопросом, поскольку клуб рассматривает возможность продажи француза или даже расторжения контракта с ним.
Погба вернулся в «Ювентус» прошлым летом, однако до сих пор не провёл за туринский клуб ни одного матча из-за травмы мениска и проведённой операции. Позже Погба получил мышечное повреждение бедра. 29 января Погба впервые после возвращения в туринский клуб попал в заявку команды на игру.
Напомним, Погба перешёл в «Ювентус» летом 2022 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2026 года. Трансферная стоимость француза оценивается в € 35 млн.