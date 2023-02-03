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05:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси рассказал о взаимоотношениях с Мбаппе после финала ЧМ-2022

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своих взаимоотношениях с одноклубником, французским форвардом Килианом Мбаппе после финала чемпионата мира по футболу 2022 года.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы говорили с Мбаппе об игре, о праздниках, о том, как жили люди в Аргентине в те дни, когда я был в отпуске, и о том, какие у нас были праздники. И ничего больше. Сложно ли говорить о финале с тем, кто проиграл? Даже не хочется акцентировать на этом внимание, поднимать тему финала. Я сам был на другой стороне, мне тоже пришлось проиграть финал чемпионата мира, и я не хотел знать ничего относящегося к тому матчу. И ничего из того, что имело отношение к чемпионату мира по футболу, я тоже обсуждать не хотел. Но на самом деле у меня нет проблем с Килианом, как раз наоборот», — приводит слова Месси Ole.

Напомним, в финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла сборную Франции (3:3, 4:2 — по пенальти). Месси оформил в том матче дубль, а Бензема — хет-трик.

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