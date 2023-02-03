Бэйл дебютировал на турнире по гольфу после ухода из футбола

Бэйл потратил 65 ударов для перемещения мяча до итоговой лунки. Валлиец играет в паре с американским профессионалом Джозефом Брамлеттом.

В турнире в Калифорнии с призовым фондом в 9 миллионов долларов принимают участие по 156 профессионалов и любителей. Каждый профи объединяется с любителем, затем учитываются их лучшие удары на каждом из трех полей. Профессионалы также соревнуются в индивидуальном формате.

В январе Бэйл объявил о завершении карьеры футболиста в возрасте 33 лет. На чемпионате мира в Катаре тренерский штаб сборной Уэльса запрещал Бэйлу играть в гольф, чтобы он сосредоточился только на футболе. Выход на Евро-2020 валлиец праздновал с флагом Уэльса с надписью «Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке».