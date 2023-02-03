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10:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бэйл дебютировал на турнире по гольфу после ухода из футбола

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Бывший футболист мадридского «Реала» Гарет Бэйл занимает 18-е место в зачете любителей после первого игрового дня на своем дебютном турнире по гольфу в PGA Tour, который проходит в Калифорнии.

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Источник: Reuters

Бэйл потратил 65 ударов для перемещения мяча до итоговой лунки. Валлиец играет в паре с американским профессионалом Джозефом Брамлеттом.

В турнире в Калифорнии с призовым фондом в 9 миллионов долларов принимают участие по 156 профессионалов и любителей. Каждый профи объединяется с любителем, затем учитываются их лучшие удары на каждом из трех полей. Профессионалы также соревнуются в индивидуальном формате.

В январе Бэйл объявил о завершении карьеры футболиста в возрасте 33 лет. На чемпионате мира в Катаре тренерский штаб сборной Уэльса запрещал Бэйлу играть в гольф, чтобы он сосредоточился только на футболе. Выход на Евро-2020 валлиец праздновал с флагом Уэльса с надписью «Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке».

В составе «Реала» Бэйл стал пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, четыре раза выигрывал клубный чемпионат мира.

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