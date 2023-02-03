«Он вернется в Европу». Тренер «Аль-Насра» что-то знает о будущем Криштиану Роналду

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Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия подтвердил, что Криштиану Роналду не намерен заканчивать свою карьеру в Саудовской Аравии.

«Криштиану Роналду — отличное усиление для нашей команды и для чемпионата. Он один из лучших футболистов в мире, но он не закончит свою карьеру в “Аль-Наср”, он вернется в Европу», — цитирует бывшего тренера «Ромы» Metro.