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13:52 (мск), источник: Sports.Ru

«Он вернется в Европу». Тренер «Аль-Насра» что-то знает о будущем Криштиану Роналду

Верите в возвращение Криштиану?.

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Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия подтвердил, что Криштиану Роналду не намерен заканчивать свою карьеру в Саудовской Аравии.

«Криштиану Роналду — отличное усиление для нашей команды и для чемпионата. Он один из лучших футболистов в мире, но он не закончит свою карьеру в “Аль-Наср”, он вернется в Европу», — цитирует бывшего тренера «Ромы» Metro.

Легендарный португалец во время своей презентации говорил, что выиграл все в Европе и его дела там закончены. Однако, у Грасии другая информация.

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