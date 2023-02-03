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14:57 (мск), источник: Sports.Ru

Месси сомневается, что стоит продлевать контракт с «ПСЖ». Он отложил встречи с боссами парижан

Лионель Месси не спешит продлевать контракт с «ПСЖ».

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Как сообщил журналист TyC Sports Гастон Эдул, у нападающего появились сомнения по поводу того, что ему стоит остаться в «ПСЖ» по окончании этого сезона. В связи с этим нападающий отложил встречу с руководством «ПСЖ», которая должна была состояться недавно.

Отмечается, что сейчас Месси думает о карьере в долгосрочной перспективе. Перед продлением контракта с «ПСЖ» он хотел бы понять, чего он хочет от заключительных лет своей карьеры.

«На данный момент Месси ведет переговоры только с “ПСЖ”. Неправда, что он общался с “Барселоной” и клубами из Саудовской Аравии и США. Во время чемпионата мира у Месси была принципиальная договоренность с “ПСЖ” о новом контракте сроком на год — это информация из его ближайшего окружения. Теперь встречи отложены, и это случилось не из-за “ПСЖ”, а из-за Месси. Он испытывает сомнения. Но я хочу подчеркнуть, что Месси не ведет переговоры с другими клубами», — сказал Эдул.

В этом сезоне на счету 35-летнего форварда 14 голов и 14 результативных передач в 23 играх за «ПСЖ» во всех турнирах.

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