«Интер» — «Милан»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Миланское дерби — это всегда значимое событие для итальянского и мирового футбола, но бывает так, что для кого-то из участников битвы она некстати. Речь о пока еще действующем чемпионе, но уже наверняка не сумеющим защитить титул «Милане», который рухнул в бездну жестокого кризиса. На счастье Стефано Пиоли и его команды первая половина сезона в их исполнении была на уровне — всего одно поражение от «Наполи». А после Нового года в Серии А поражений уже два, плюс вылет из Кубка, плюс разгром в Суперкубке от принципиального соперника «Интера», с которым теперь и предстоит играть. О борьбе за скудетто речи уже нет — удержаться бы в лигочемпионской четверке.

«Интер» Симоне Индзаги в значительно лучшей форме. «Нерадзурри» (и пока только им) даже удалось обыграть вероятного следующего чемпиона «Наполи». Если бы не сенсационная осечка дома с «Эмполи» можно было бы помечтать о погоне за неаполитанцами в таблице, но, кажется, не судьба, зато на второе место «Интер» — главный претендент, да и до очередного Кубка страны осталась пара шагов. Обычно расклад сил в миланском дерби приблизительно равный, но в данный момент у противостояния есть явный и очевидный фаворит, потому что две команды находятся в принципиально разном состоянии, что две с половиной недели назад отлично было видно в игре за Суперкубок, который «Интер» у «Милана» забрал играючи, заодно оформив разгром соседа.

На что ставить

За две с хвостиком недели после выставочной встречи в Саудовской Аравии разница между командами только возросла. И тогда уже было очевидно, что в дерби нужно ставить на «Интер», а теперь — тем более. Правда, у болельщиков «Милана» появилась робкая и в большей степени символическая надежда: впервые в сезоне к тренировкам с основой вернулся великий и ужасный Златан Ибрагимович, но шведскому супермену еще предстоит набирать форму, и пока это моральная поддержка, а не кадровая.

БК Olimpbet отдает дань уважения классическому итальянскому противостоянию красно-черных и черно-синих и, отмечая «Интер» как фаворита, все же оставляет шансы и «Милану»: коэффициент на победу «Интера» очень радует — 2.0. Такую крепкую ставку нельзя не посоветовать.

«Интер» бодро выглядит в атаке, хотя последний матч выиграл у «Аталанты» лишь со счетом 1:0, но бергамаски на сегодня ничем не хуже «Милана». Зато у «Милана» полный кошмар с обороной: 12 пропущенных голов в трех последних матчах. Поэтому к победе «Интера» можно добавить тотал больше 1.5 с коэффициентом 2.31 или рискнуть сильнее: П1 и ТБ 2.5 за 3.00.

Наконец можно рассмотреть еще один вариант ставки: гол Лаутаро Мартинеса за 2.75. После чемпионата мира, который на все сто удался его сборной, но, по правде говоря, совершенно не удался ему лично, 25-летний аргентинец рвет и мечет: 6 голов в 7 матчах, в которых он выходил в стартовом составе, в том числе и гол «Милану» в Суперкубке. Но решать, как всегда, вам.

Игорь Борунов