Артета в 3-й раз за сезон стал тренером месяца в АПЛ

Главный тренер «Арсенала» опередил в голосовании за звание лучшего тренера января Унаи Эмери («Астон Вилла»), Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Томаса Франка («Брентфорд») и Стива Купера («Ноттингем Форест»).

В январе «Арсенал» выиграл у «Тоттенхэма» (2:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:2), а также сыграл вничью с «Ньюкаслом» (0:0) в матчах АПЛ. За счет этих результатов беспроигрышная серия «Арсенала» в АПЛ достигла 13 матчей — это лучший результат в лиге за 5 лет.

Артета стал лучшим тренером месяца в АПЛ во второй раз подряд и в третий раз за сезон. В прошлый раз этот приз дважды подряд получал Пеп Гвардиола (в ноябре и декабре 2021 года).