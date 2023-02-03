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16:24 (мск), источник: Sports.Ru

Артета в 3-й раз за сезон стал тренером месяца в АПЛ

Микель Артета в третий раз за сезон признан лучшим тренером месяца в АПЛ.

АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Главный тренер «Арсенала» опередил в голосовании за звание лучшего тренера января Унаи Эмери («Астон Вилла»), Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Томаса Франка («Брентфорд») и Стива Купера («Ноттингем Форест»).

В январе «Арсенал» выиграл у «Тоттенхэма» (2:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:2), а также сыграл вничью с «Ньюкаслом» (0:0) в матчах АПЛ. За счет этих результатов беспроигрышная серия «Арсенала» в АПЛ достигла 13 матчей — это лучший результат в лиге за 5 лет.

Артета стал лучшим тренером месяца в АПЛ во второй раз подряд и в третий раз за сезон. В прошлый раз этот приз дважды подряд получал Пеп Гвардиола (в ноябре и декабре 2021 года).

Рекорд по количеству призов лучшему тренеру месяца принадлежит Юргену Клоппу. В сезоне-2019/20 он получил награду 5 раз.

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