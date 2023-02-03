Озил закончил карьеру. Его главное наследство — уникальная подсечка мяча: так до Месута не делал никто

Сегодня, 3 февраля, стало известно об уходе из большого футбола экс-полузащитника сборной Германии Месута Озила. 34-летний футболист, который с лета прошлого года выступал за «Истанбул Башакшехир», принял решение завершить карьеру.

Накануне Озил вышел в стартовом составе на матч 22-го тура чемпионата Турции против «Кайсериспора» (0:1), но был заменен уже на 46-й минуте и раскритикован за качество игры. Сегодня Месут не пришел на тренировку и сообщил партнерам по команде о завершении карьеры. Полузащитник и клуб разорвут контракт.

Sport24 рассказывает о главном футбольном наследии Озила — уникальной подсечке мяча bounce chip.

Месут изобрел уникальный прием — его стоит назвать именем турка

Много ли вы знаете футболистов, в честь которых назвали придуманный ими игровой прием? На ум сразу приходят Антонин Паненка и Зинедин Зидан: первый изобрел удар черпачком с пенальти, второй сделал так, что в его честь переименовали марсельскую рулетку. Озил тоже может войти в историю подобным образом: в будущем его именем наверняка назовут прием, который британская пресса окрестила словосочетанием «bounce chip».

Говоря простым языком, bounce chip — это удар, «вдавливание» мяча в газон, после которого тот поднимается на неожиданную для вратаря высоту. За годы, проведенные в АПЛ, Озил забил при помощи bounce chip несколько голов — в ворота «Ливерпуля», «Борнмута», «Хаддерсфилда» и «Челси». Мяч «вишенкам» — эталон такого удара: в феврале 2019-го «Арсенал» признал его голом месяца.

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Гол «Ливерпулю» — тоже красотища: bounce chip позволял Озилу, с одной стороны, перебрасывать мяч через вратаря при выходе один на один, а с другой — делать удар более сильным, чем при обычном черпачке (чтобы защитники точно не успели перекрыть траекторию).

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Как отмечает The Sun, дополнительное коварство bounce chip заключается в спине игрока: при исполнении данного приема она не изгибается так, как это бывает при классическом ударе верхом. Соответственно, вратарь, видя замах Озила, ожидал удар низом — а мяч неожиданно взмывал вверх.

Чтобы лучше понимать, что такое bounce chip, посмотрите эту гифку: на ней Озил в своем фирменном стиле пасует на Сами Хедиру.

По легенде, талант Месута к необычным передачам и ударам развился у него еще в детстве, которое будущий футболист провел в Гельзенкирхене — по большей части гоняя в футбол внутри обычной бетонной «коробки». Тогда и Озил, и его друзья только мечтали о матчах на изумрудных и ровных газонах, а потому пользовались всеми преимуществами, которые давала им «коробка» — например, отменили ауты и играли в пас со стенами. Так Месут выучил намного больше способов придания мячу вращения, чем его сверстники, занимавшиеся в элитных академиях.

Возможно, именно в тех бетонных стенах турок научился исполнять bounce chip даже с лета, а не только с ровной поверхности. Именно так Озил забил свой знаменитый гол в ворота «Челси», сообразив его на пару с Алексисом Санчесом:

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Теперь наблюдать подобную красоту мы будем только на ютубе — до тех пор, пока у Месута не появится достойный наследник.