Ибрагимович впервые за восемь месяцев провел тренировку в общей группе

С мая 2022 года 41-летний игрок проходил восстановление после операции на левом колене. Ранее Ибрагимович заявлял, что на протяжении полугода играл без крестообразной связки коленного сустава и не мог спать из-за боли. В июле форвард продлил контракт с «Миланом» до конца сезона-2022/23, несмотря на травму.