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3 февраля, источник: Спорт РИА Новости

Ибрагимович впервые за восемь месяцев провел тренировку в общей группе

Футболист «Милана» Златан Ибрагимович впервые за восемь месяцев провел тренировку в общей группе, сообщается на официальном сайте команды.

МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

С мая 2022 года 41-летний игрок проходил восстановление после операции на левом колене. Ранее Ибрагимович заявлял, что на протяжении полугода играл без крестообразной связки коленного сустава и не мог спать из-за боли. В июле форвард продлил контракт с «Миланом» до конца сезона-2022/23, несмотря на травму.

Ибрагимович является чемпионом Нидерландов, Италии, Испании и Франции. Он выступал за шведский «Мальмё», нидерландский «Аякс», итальянские «Ювентус», «Интер», «Милан», испанскую «Барселону», французский «Пари Сен-Жермен», английский «Манчестер Юнайтед» и американский «Лос-Анджелес Гэлакси», форвард вернулся в «Милан» в 2020 году. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции, забив 62 мяча в 121 матче.

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