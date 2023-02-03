Ибрагимович впервые за восемь месяцев провел тренировку в общей группе
Футболист «Милана» Златан Ибрагимович впервые за восемь месяцев провел тренировку в общей группе, сообщается на официальном сайте команды.
Футболист «Милана» Златан Ибрагимович впервые за восемь месяцев провел тренировку в общей группе, сообщается на официальном сайте команды.
С мая 2022 года 41-летний игрок проходил восстановление после операции на левом колене. Ранее Ибрагимович заявлял, что на протяжении полугода играл без крестообразной связки коленного сустава и не мог спать из-за боли. В июле форвард продлил контракт с «Миланом» до конца сезона-2022/23, несмотря на травму.
Ибрагимович является чемпионом Нидерландов, Италии, Испании и Франции. Он выступал за шведский «Мальмё», нидерландский «Аякс», итальянские «Ювентус», «Интер», «Милан», испанскую «Барселону», французский «Пари Сен-Жермен», английский «Манчестер Юнайтед» и американский «Лос-Анджелес Гэлакси», форвард вернулся в «Милан» в 2020 году. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции, забив 62 мяча в 121 матче.