Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон
Арсенал
Футбол. Зарубежный
16:00
Эспаньол
Осасуна
Футбол. Зарубежный
17:00
Кремонезе
Лечче
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Герта
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Майнц
Футбол. Зарубежный
18:00
Астон Вилла
Лестер
Футбол. Зарубежный
18:00
Брентфорд
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:15
Эльче
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
Тулуза
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Эмполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Ньюкасл Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетико
Хетафе
Футбол. Зарубежный
21:00
Труа
Лион
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Аталанта
Футбол. Зарубежный
23:00
Ренн
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Сельта
Все события
10:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Мне словно вырвали сердце». Нойер жестко раскритиковал руководство «Баварии»

Капитан и голкипер «Баварии» Мануэль Нойер жёстко раскритиковал решение руководства мюнхенского клуба прекратить сотрудничество с тренером вратарей команды Тони Тапаловичем.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

«Это решение поразило меня. Это было тяжёлым ударом. Мне сообщило об этом руководство клуба. Эта новость пришла из ниоткуда. И также было для Тони. Я совсем не понял этого решения. Это будто сбило меня с ног.

Этот удар пришёлся по мне, когда я и так уже лежал на земле. Я чувствовал себя так, словно у меня вырвали сердце. Это самая жестокая вещь, которая происходила со мной в карьере. А я пережил многое, меня можно назвать толстокожим.

Но то, что произошло сейчас, это совершенно другой уровень. Все парни во вратарской группе были словно разорваны на куски. Люди рыдали. Я думаю, этим всё сказано. Мы, вратари, это команда в команде, но Тони любили все», — приводит слова Нойера The Athletic.

Тапалович работал тренером вратарей «Баварии» с 2011 года. Он оставался на своей должности при Хосепе Гвардиоле, Юппе Хайнкесе, Ханс-Дитере Флике, Нике Коваче, Юлиане Нагельсмане и Карло Анчелотти.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Овечкина не посмели не пустить в Канаду
Российский вратарь переписал историю НХЛ
Фоторепортажи
10Главные зимние трансферы в Европе
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь