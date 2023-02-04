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17:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Эвертон» выиграл в первом матче после увольнения Фрэнка Лэмпарда

Сегодня, 4 февраля, состоялся матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Эвертон» встречался с «Арсеналом».

Эвертон
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Источник: Reuters

Игра завершилась сенсационной победой «ирисок» со счётом 1:0. Эта первая встреча команды после увольнения бывшего наставника Фрэнка Лэмпарда, которого на этом посту заменил Шон Дайч.

Для ливерпульского клуба заработанные три очка крайне важны, так как команда находится в самом низу турнирной таблицы и борется за выживание. Благодаря победе они смогли подняться 17-е место, выбравшись из зоны вылета, однако их прямые конкуренты, «Саутгемптон», «Борнмут» и «Вулверхэмптон», сыграют свои матчи позже.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 50 очков. «Манчестер Сити» находится на втором месте с 45 очками и сыграет свой матч 22-го тура завтра, 5 февраля, с «Тоттенхэмом».

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Первый тайм: 0:0
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