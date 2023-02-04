«Эвертон» выиграл в первом матче после увольнения Фрэнка Лэмпарда

Игра завершилась сенсационной победой «ирисок» со счётом 1:0. Эта первая встреча команды после увольнения бывшего наставника Фрэнка Лэмпарда, которого на этом посту заменил Шон Дайч.

Для ливерпульского клуба заработанные три очка крайне важны, так как команда находится в самом низу турнирной таблицы и борется за выживание. Благодаря победе они смогли подняться 17-е место, выбравшись из зоны вылета, однако их прямые конкуренты, «Саутгемптон», «Борнмут» и «Вулверхэмптон», сыграют свои матчи позже.