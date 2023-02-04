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19:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Аллер забил первый гол в официальной игре за «Боруссию» после лечения рака

Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер забил первый гол в официальном матче после лечения рака.

Боруссия ДЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Аллер отличился в матче 19-го тура немецкой Бундеслиги с «Фрайбургом». На 51-й минуте при счёте 2:1 в пользу «Боруссии» игрок забил гол после передачи Рафаэла Геррейру.

Напомним, Себастьен Аллер перешёл в дортмундскую «Боруссию» из амстердамского «Аякса» летом 2022 года. Контракт форварда с немецким клубом рассчитан до 2026 года. После перехода у ивуарийского нападающего была диагностирована злокачественная опухоль яичка. Аллер прошёл курс химиотерапии и перенёс две операции.

В сезоне-2021/2022 форвард принял участие в 43 играх за «Аякс», забил 34 гола и отдал девять результативных передач.

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5:1
Первый тайм: 1:1
Фрайбург
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