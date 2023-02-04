Футболисты пошли стенка на стенку! Как «Арсенал» умудрился проиграть 19-й команде лиги

20-й тур АПЛ получился тяжёлым для топ-клубов. Сначала обновлённый «Челси» не смог победить в дерби с «Фулхэмом» — 0:0. Теперь проиграл и вовсе лидер, хотя казалось, что именно «Арсенал» — самая стабильная команда в этом чемпионате.

Что самое удивительное, «Эвертон» выиграл вполне по игре. Он был лучше и в первом тайме, который закончился без голов, и во втором. Судя по всему, новому тренеру удалось взбодрить команду. Шон Дайч пришёл вместо Фрэнка Лэмпарда и уже за один матч вытащил команду из зоны вылета. Хотя по итогам тура «Эвертон» ещё вполне может туда вернуться. Тем не менее победа над «Арсеналом» — это что-то особенное. Команда Артеты в этом сезоне АПЛ всего лишь второй раз уступила по ожидаемым голам — xG: 0.88 vs 1.89 (до этого уступила «Лидсу»).

На протяжении всего матча казалось, что «Арсеналу» чего-то не хватает. То Уайт обрежется, то Троссард пробьёт мимо, то Эдегор не доберётся на угловом — из-под норвежца и забил Тарковски. Если в большинстве предыдущих матчей чувствовался кураж, то теперь его у «Арсенала» уже явно не было.

«Эвертон», поведя в счёте на 60-й минуте, как мог тянул время. Отбрасывал мяч после фолов, Пикфорд получил жёлтую за долгий ввод мяча в игру, но самый яркий эпизод случился на 95-й минуте. Мопе спровоцировал Зинченко, и получилась заварушка стенка на стенку. В результате украинца успокаивали не только свои, но и защитник «Эвертона» (соотечественник) Миколенко.

Забавно, что матч начался с не самого приятного баннера для «Эвертона». На седьмой минуте встречи над ливерпульским стадионом пролетел самолёт. А к нему было привязано полотно с фразой «League’s worst run club. Time to go Bill». То есть: «Худший по управлению клуб лиги. Время уходить, Билл». Фанаты «Эвертона» каждый матч устраивают акции против руководства. Билл — это совладелец клуба Билл Кенрайт. Он вновь не появился на матче, судя по всему, вновь по соображениям безопасности.

Что касается «Арсенала», то теперь команда уже не кажется фаворитом на чемпионский титул. По крайней мере, не таким явным, как это было ещё недавно. Если раньше преимущество «Арсенала» составляло восемь очков, то теперь уже только пять. Все ждут очного матча с «Манчестер Сити», который состоится уже 15 февраля.