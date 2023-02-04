Головин интересен дортмундской «Боруссии». Агент игрока подтвердил
Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к Александру Головину.
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МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к Александру Головину.
По данным Metaratings.ru, немецкий клуб заинтересова в услугах хавбека, но пока не обращался в «Монако» по переходу.
Отмечается, что сам Головин не против перехода в Бундеслигу. В этом сезоне чемпионата Франции Головин провел 20 матчей и забил 4 гола. Его контракт с «Монако» рассчитан до лета 2024 года.