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19:55 (мск), источник: Sports.Ru

Головин интересен дортмундской «Боруссии». Агент игрока подтвердил

Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к Александру Головину.

Боруссия Д
МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По данным Metaratings.ru, немецкий клуб заинтересова в услугах хавбека, но пока не обращался в «Монако» по переходу.

«Боруссия» интересуется Головиным — подтвердил агент футболиста Александр Клюев для Metaratings.ru.

Отмечается, что сам Головин не против перехода в Бундеслигу. В этом сезоне чемпионата Франции Головин провел 20 матчей и забил 4 гола. Его контракт с «Монако» рассчитан до лета 2024 года.

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