Головин интересен дортмундской «Боруссии». Агент игрока подтвердил

По данным Metaratings.ru , немецкий клуб заинтересова в услугах хавбека, но пока не обращался в «Монако» по переходу.

Отмечается, что сам Головин не против перехода в Бундеслигу. В этом сезоне чемпионата Франции Головин провел 20 матчей и забил 4 гола. Его контракт с «Монако» рассчитан до лета 2024 года.