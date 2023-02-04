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21:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Я не могу подобрать слов». Клопп — о разгромном поражении «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромный проигрыш «Вулверхэмптону» со счётом 0:3 в матче 22-го тура английской Премьер-лиги.

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Источник: Reuters

«Очевидно, это было ужасное начало. Два гола, которые не могут случиться вот так. Но это случилось. Мы должны были лучше защищаться. В тот период мы были пассивны, и я не могу этого объяснить. Этому нет оправдания.

Почему пропустили два гола в самом начале? Я так разочарован и зол из-за первых 15 минут, что не могу подобрать для этого слов. Я снова стою здесь, и в этот раз у меня нет никаких объяснений, извините. Гол во втором тайме был, пожалуй, первым, когда они пересекли линию штрафной. Но у нас были свои шансы для взятия ворот, и мы могли сократить отставание в счёте. Но в итоге правильно, что мы проиграли. Потому что когда ты так начинаешь матчи в АПЛ, то ничего не заслуживаешь. “Волки” честно заработали эти три очка», — приводит слова Клоппа BBC.

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