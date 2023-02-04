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21:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гол Месси принес «ПСЖ» победу над «Тулузой»

«ПСЖ» дома обыграл «Тулузу» в матче 22-го тура чемпионата Франции — 2:1.

ПСЖ
ТулузаЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Счет в игре на 20-й минуте открыл полузащитник гостей Бранко ван ден Бомен. На 38-й защитник парижан Ашраф Хакими сравнял. Во втором тайме нападающий Лионель Месси с передачи Хакими забил гол, который принес «ПСЖ» победу.

Клуб из Парижа занимает первое место в лиге 1, набрав 54 очка. «Тулуза» находится на 12-й строчке (29).

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