«Я не мог пускать его в раздевалку». Новые детали скандального трансфера Энцо в «Челси»

Энцо Фернандес перешёл в «Челси» в последние часы трансферного окна, став самым дорогим трансфером в истории АПЛ, а заодно и самым дорогим аргентинцем. Но история перехода не обошлась без не самых приятных поворотов — инсайдер Фабрицио Романо даже как-то писал, что однажды расскажет всю правду об играх, которые велись вокруг этого трансфера.

Подробности, приоткрывающие хотя бы немного закулисных действий, продолжают появляться и сейчас — когда Энцо уже успел дебютировать за «Челси». И ясно одно: «Бенфика» явно не осталась довольна тем, как футболист и лондонский клуб себя повели.

Энцо Фернандес | Источник: Reuters

Факт № 1. В Португалии не хотели отпускать Фернандеса, поэтому клуб злился на «Челси»

Энцо взяли из «Ривер Плейт» только прошлым летом, явно не подозревая, что через пару месяцев он станет чемпионом мира, а ещё и лучшим молодым игроком турнира. «Бенфика» сделала правильный выбор с работой на перспективу, поэтому клубу было особенно важно сохранить футболиста в зимнее трансферное окно. Интерес к Энцо после удачного месяца в Катаре ожидаемо вырос, но в Португалии давали ясно понять: аргентинец не продаётся.

«Челси», который после чемпионата мира очень сильно захотел Фернандеса, это мало волновало.



«Они пытаются переманить игрока на свою сторону, зная, что могут получить его только тогда, когда заплатят опцию выкупа, — жаловался в начале января главный тренер “Бенфики” Роджер Шмидт. — Очень ясно, чего добивается клуб, который хочет купить Энцо, и это неуважение ко всем нам, к “Бенфике”. Я не могу принять то, что они делают. Сводить игрока с ума, потом притворяться, что он может просто заплатить пункт об освобождении, а потом — говорить, что они хотят вести переговоры!».

Факт № 2. Боули в обход «Бенфики» согласовал условия контракта с Энцо, чем разозлил боссов клуба

A Bola писала, что клубы достигли договорённости, и тому нашлось подтверждение — Энцо исключили из состава на встречу с «Портимоненсе». Инсайдеры писали, что это «протест игрока», потому что он хочет уйти, другие — что он уже согласовал все условия лично с Тоддом Боули, который действовал в обход переговоров обоих клубов. Но спустя четыре дня Роджер объявил, что переговоры с «Челси» завершились победой «Бенфики»: «Проблема с Энцо решена, проблемы больше нет. Он наш игрок, он в очень хорошей форме, хорошо тренируется и счастлив. Фернандес является частью команды и её ключевым игроком».

После этого Энцо вышел в матче с «Варзимой», забил и жестом во время празднования дал понять: «Я остаюсь».

Факт № 3. На переговорах дело дошло чуть не до драки — «Челси» жёстко играл с суммами

Боули, Жорже Мендеш и президент «Бенфики» Руй Кошта, согласно инсайдам газеты Record, так эмоционально общались в начале января, что в момент, когда «Челси» чуть ли не в половину опустил своё предложение по игроку, дело не дошло до драки. Кошта, по информации инсайдеров, покинул встречу в ярости.

Роджер Шмидт | Источник: Reuters

Факт № 4. В последний день ТО Фернандес грозил «Бенфике», что уедет в Аргентину, если его не отпустят в «Челси»

По сообщению спортивной газеты Record, Кошта разговаривал с полузащитником перед последним днём трансферного окна, и Энцо ясно дал понять, что намерен перейти в «Челси». На следующий день игрок заявил, что не выйдет на игру с «Арокой», а ещё пригрозил никогда больше не играть за клуб и уехать в Аргентину. К тому моменту «Бенфика» и «Челси» пришли к соглашению о переходе за € 100 млн с годовой зарплатой в размере € 6 млн, но аргентинец отказался от этого предложения. В итоге все условия, которые понравились бы Энцо, выбивал уже его агент Жорже Мендеш — соглашение было достигнуто уже по ходу матча между «Бенфикой» и «Арокой». Шмидт в конце концов согласился, что Энцо не стоит оставлять в команде, если он так сильно хочет уйти.

Факт № 5. Клубы обсуждали обмен, а ещё вариант, что Энцо проведёт в «Бенфике» полгода в аренде. Даже предлагали повышение зарплаты

«Челси», когда торговался за Энцо, предлагал «Бенфике» в качестве доплаты разных игроков: Жоржиньо (ушёл в итоге в «Арсенал»), Матео Ковачича (не потянули зарплатные аппетиты), Хакима Зиеша с Давидом Фофана и Андреем Сантосом в аренду («Бенфику» это не устроило).

Португальцы пытались играть на своих условиях: Кошта рассказал, что в обед 31 января вышел к «Челси» с вариантом, при котором Энцо покупают сейчас, но забирают только летом, то есть полгода он проводит в «Бенфике» в аренде.



«Мы пытались ему объяснить, что он экстраординарный игрок, — сказал Кошта. — Потеряет ли он ценность, если останется в “Бенфике” до конца сезона? Нисколько. Появится много таких, как “Челси”. У меня нет ни малейших сомнений. Я также понимаю, что игрок хочет решить всё немедленно, боясь потерять предложение, которое он считает огромным».



Вариант в итоге не устроил ни игрока, ни «Челси», а «Бенфика» со своей стороны отказалась от каких-либо обменов.



«Он не проявил приверженности “Бенфике”, — добавил Кошта. — И в этот момент я подумал, что он больше не сможет играть за нашу команду. Как болельщик я больше не хотел видеть этого игрока в составе, как президент — не мог снова пускать его в раздевалку. Именно тогда я принял решение отпустить его. Он очень настойчиво хотел покинуть “Бенфику”. Я надеялся, что борьба за титул доставит Энцо удовольствие. Когда стало совершенно ясно, что он не предан своему делу, я не хотел, чтобы он больше носил футболку “Бенфики”. Нам нужна команда, преданная болельщикам. Однако я уважаю его решение».



Кошта добавил, что «Бенфика» предложила Фернандесу улучшенный пакет заработной платы, чтобы попытаться убедить его остаться. Но не вышло — у клуба нет возможности покрыть даже половину того, что Энцо дал «Челси», а это, по сообщениям СМИ, € 10 млн.