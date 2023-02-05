Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть «Клермон» в Лиге 1

По голу в ворота хозяев забили Гильермо Марипан и Брель Эмболо, которому ассистировал российский хавбек Александр Головин, отыгравший весь матч.

«Монако» продлил беспроигрышную серию в Лиге 1 до 7 матчей и с 44 очками в активе занимает 4-е место в турнирной таблице. «Клермон» потерпел первое поражение за 6 матчей чемпионата и с 30 баллами на счету располагается на 10-й строчке.