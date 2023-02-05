Головин отреагировал на информацию об интересе со стороны дортмундской «Боруссии»

«Интерес “Боруссии”? Я игрок “Монако”, и нужно сделать всё, чтобы мы как можно лучше сыграли вторую половину сезона», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее агент Головина подтвердил, что в услугах россиянина заинтересована «Боруссия». Сам полузащитник не против переезда в Германию.