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19:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Головин отреагировал на информацию об интересе со стороны дортмундской «Боруссии»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал информацию об интересе со стороны дортмундской «Боруссии».

Монако
Боруссия ДЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Интерес “Боруссии”? Я игрок “Монако”, и нужно сделать всё, чтобы мы как можно лучше сыграли вторую половину сезона», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее агент Головина подтвердил, что в услугах россиянина заинтересована «Боруссия». Сам полузащитник не против переезда в Германию.

В нынешнем сезоне Александр Головин принял участие в 20 матчах чемпионата Франции в составе «Монако», отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами. «Монако» находится в таблице французской лиги на четвёртом месте, набрав 41 очко в 21 игре. «ПСЖ» лидирует в соревновании (51 очко).

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