«Реал» проиграл «Мальорке» в гостевом матче 20-го тура Ла Лиги

Сразу после этого «Реал» полностью завладел преимуществом на поле, однако реализовать его в виде забитого мяча не сумел. Кроме того, команда не нанесли ни одного удара в створ. Во втором тайме мадридцы владели мячом почти 80% игрового времени, однако не так часто пытались поразить ворота соперника. Единственный удар в створ ворот у «Реала» произошёл на 59-й минуте, когда нападающий Марко Асенсио попытался реализовать пенальти, однако неудачно — голкипер Предраг Райкович уверенно отразил удар.