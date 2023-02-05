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18:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» проиграл «Мальорке» в гостевом матче 20-го тура Ла Лиги

Сегодня, 5 февраля, состоялся матч 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал» играл на выезде с «Мальоркой». Встреча проходит на стадионе «Иберостар». Стартовый свисток главного арбитра матча Алехандро Хосе Эрнандеса прозвучал в 16:00 мск.

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Источник: Reuters

Первые минуты матча у команды Карло Анчелотти не задались — уже на 13-й минуте «сливочные» пропустили из-за автогола защитника Начо Фернандеса.

Сразу после этого «Реал» полностью завладел преимуществом на поле, однако реализовать его в виде забитого мяча не сумел. Кроме того, команда не нанесли ни одного удара в створ. Во втором тайме мадридцы владели мячом почти 80% игрового времени, однако не так часто пытались поразить ворота соперника. Единственный удар в створ ворот у «Реала» произошёл на 59-й минуте, когда нападающий Марко Асенсио попытался реализовать пенальти, однако неудачно — голкипер Предраг Райкович уверенно отразил удар.

В оставшиеся минуты встречи «Реал» старался изменить счёт на табло, однако сделать этого не сумел. Финальный свисток арбитра оповестил о минимальной победе «Мальорки» — 1:0.

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1:0
Первый тайм: 1:0
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