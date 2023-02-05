«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч АПЛ

Футбол Англия 2022/2023 Тур 22, 5.02.2023, 19:30 Тоттенхэм Хотспур 1 Манчестер Сити 0

Команды будут играть на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энди Мэдли. Начало игры — в 19:30 мск.

Стартовые составы команд:

«Тоттенхэм»: Льорис, Дэвис, Дайер, Ромеро, Перишич, Бентанкур, Хёйбьерг, Эмерсон, Сон, Кейн, Кулушевски.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Аканджи, Аке, Льюис, Родриго Эрнандес, Силва, Марез, Грилиш, Холанд, Альварес.

В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Манчестер Сити» выиграл у «Тоттенхэма» со счётом 4:2. Лондонцы выигрывали по ходу встречи со счётом 2:0 благодаря голам Деяна Кулушевски и Эмерсона. В составе «горожан» отличились Хулиан Альварес, Эрлинг Холанд и дважды Рияд Марез.