Томас Мюллер сыграл за «Баварию» 427-й матч в Бундеслиге и повторил рекорд Герда Мюллера

Как пишет телеграм-канал Opta Sports, сегодня Мюллер проводит свой 427-й матч за «Баварию» в чемпионате Германии.

Это повторение рекорда Герда Мюллера по сыгранным матчам за мюнхенский клуб в Бундеслиге среди полевых игроков.