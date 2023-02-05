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21:55 (мск), источник: Sport24

Томас Мюллер сыграл за «Баварию» 427-й матч в Бундеслиге и повторил рекорд Герда Мюллера

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер вышел в стартовом составе в матче 19-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом».

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Как пишет телеграм-канал Opta Sports, сегодня Мюллер проводит свой 427-й матч за «Баварию» в чемпионате Германии.

Это повторение рекорда Герда Мюллера по сыгранным матчам за мюнхенский клуб в Бундеслиге среди полевых игроков.

33-летний Мюллер выступает за «Баварию» всю карьеру, всего на его счету 646 матчей.

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Первый тайм: 1:3
Бавария
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