Томас Мюллер сыграл за «Баварию» 427-й матч в Бундеслиге и повторил рекорд Герда Мюллера
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер вышел в стартовом составе в матче 19-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом».
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер вышел в стартовом составе в матче 19-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом».
Как пишет телеграм-канал Opta Sports, сегодня Мюллер проводит свой 427-й матч за «Баварию» в чемпионате Германии.
Это повторение рекорда Герда Мюллера по сыгранным матчам за мюнхенский клуб в Бундеслиге среди полевых игроков.
33-летний Мюллер выступает за «Баварию» всю карьеру, всего на его счету 646 матчей.