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22:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» одержала первую победу в 2023 году, обыграв «Вольфсбург»

Завершился матч 19-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Вольфсбург» и «Бавария».

Бавария
ВольфсбургЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом. «Бавария» одержала победу со счётом 4:2.

В первые 14 минут французский нападающий «Баварии» Кингсли Коман оформил дубль. На 19-й минуте третий мяч гостей забил Томас Мюллер. В концовке первого тайма польский полузащитник «Вольфсбурга» Якуб Каминьский отыграл один мяч. На 54-й минуте «Бавария» осталась в меньшинстве: вторую жёлтую карточку получил Йозуа Киммих. Гости даже в такой ситуации смогли забить четвёртый мяч: отличился Джамал Мусиала. На 81-й минуте шведский полузащитник Маттиас Сванберг забил второй гол хозяев.

Благодаря победе «Бавария» вернулась на первое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2022/2023, набрав 40 очков в 19 матчах. «Вольфсбург» располагается на седьмой строчке, заработав 29 очков.

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2:4
Первый тайм: 1:3
Бавария
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