«Бавария» одержала первую победу в 2023 году, обыграв «Вольфсбург»

Команды играли на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом. «Бавария» одержала победу со счётом 4:2.

В первые 14 минут французский нападающий «Баварии» Кингсли Коман оформил дубль. На 19-й минуте третий мяч гостей забил Томас Мюллер. В концовке первого тайма польский полузащитник «Вольфсбурга» Якуб Каминьский отыграл один мяч. На 54-й минуте «Бавария» осталась в меньшинстве: вторую жёлтую карточку получил Йозуа Киммих. Гости даже в такой ситуации смогли забить четвёртый мяч: отличился Джамал Мусиала. На 81-й минуте шведский полузащитник Маттиас Сванберг забил второй гол хозяев.