«Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму» и упустил возможность сократить отставание от «Арсенала»

Единственный гол был забит в начале первого тайма. На 15-й минуте мачта нападающий Гарри Кейн отправил мяч в ворота Эдерсона. На 87-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник лондонцев Кристиан Ромеро.

Для Кейна этот гол стал 17 в сезоне. Он является лучшим бомбардиром своей команды. В списке лучших бомбардиров лиги англичанин уступает только Эрлингу Холанду из «МС».

К тому же, этот гол стал для английского нападающего 200-м в рамках лиги. Кейн также вышел на третье место среди всех бывших и действующих футболистов АПЛ, которому покорилась эта отметка.

После 22 туров команда Антонио Конте, набрав 39 очков, располагается на пятом месте в турнирной таблице. Отставание от идущего четвертым «Ньюкасла» составляет всего одно очко.