Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Барселона
Севилья
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Марсель
Ницца
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Интер
Милан
10
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Вальядолид
01
Футбол. Зарубежный
20:00
Фиорентина
Болонья
12
Футбол. Зарубежный
19:30
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
10
Футбол. Зарубежный
19:30
Вольфсбург
Бавария
24
Футбол. Зарубежный
19:05
Брест
Ланс
11
Футбол. Зарубежный
18:15
Жирона
Валенсия
10
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Вердер
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Ноттингем Форест
Лидс
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Аяччо
Нант
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Осер
Реймс
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Лорьян
Анже
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Страсбур
Монпелье
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Удинезе
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Мальорка
Реал
10
Футбол. Зарубежный
15:00
Клермон Фут
Монако
02
Футбол. Зарубежный
14:30
Специя
Наполи
03
Все события
21:45 (мск), источник: Газета.Ру

«Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму» и упустил возможность сократить отставание от «Арсенала»

Сегодня в матче 22 тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» в домашнем матче одержал победу над «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 1:0.

Манчестер Сити
Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Единственный гол был забит в начале первого тайма. На 15-й минуте мачта нападающий Гарри Кейн отправил мяч в ворота Эдерсона. На 87-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник лондонцев Кристиан Ромеро.

Для Кейна этот гол стал 17 в сезоне. Он является лучшим бомбардиром своей команды. В списке лучших бомбардиров лиги англичанин уступает только Эрлингу Холанду из «МС».

К тому же, этот гол стал для английского нападающего 200-м в рамках лиги. Кейн также вышел на третье место среди всех бывших и действующих футболистов АПЛ, которому покорилась эта отметка.

После 22 туров команда Антонио Конте, набрав 39 очков, располагается на пятом месте в турнирной таблице. Отставание от идущего четвертым «Ньюкасла» составляет всего одно очко.

Лидирует в АПЛ по-прежнему «Арсенал». У подопечных Микеля Артеты в активе 50 набранных очков. Отрыв от идущего вторым «МС» составляет пять очков. «Канониры» в этом туре также потерпели поражение от «Эвертона» 0:1.

Читайте также
Тоттенхэм Хотспур
1:0
Первый тайм: 1:0
Манчестер Сити
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Сенатор Джабаров пригрозил США «всей мощью» России из-за ракет для Киева
Госпитализированному фигуристу Костомарову ампутируют пальцы
Фоторепортажи
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
10Главные зимние трансферы в Европе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь