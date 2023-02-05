«Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму» и упустил возможность сократить отставание от «Арсенала»
Сегодня в матче 22 тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» в домашнем матче одержал победу над «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 1:0.
Сегодня в матче 22 тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» в домашнем матче одержал победу над «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол был забит в начале первого тайма. На 15-й минуте мачта нападающий Гарри Кейн отправил мяч в ворота Эдерсона. На 87-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник лондонцев Кристиан Ромеро.
Для Кейна этот гол стал 17 в сезоне. Он является лучшим бомбардиром своей команды. В списке лучших бомбардиров лиги англичанин уступает только Эрлингу Холанду из «МС».
К тому же, этот гол стал для английского нападающего 200-м в рамках лиги. Кейн также вышел на третье место среди всех бывших и действующих футболистов АПЛ, которому покорилась эта отметка.
После 22 туров команда Антонио Конте, набрав 39 очков, располагается на пятом месте в турнирной таблице. Отставание от идущего четвертым «Ньюкасла» составляет всего одно очко.
Лидирует в АПЛ по-прежнему «Арсенал». У подопечных Микеля Артеты в активе 50 набранных очков. Отрыв от идущего вторым «МС» составляет пять очков. «Канониры» в этом туре также потерпели поражение от «Эвертона» 0:1.