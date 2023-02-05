«Интер» — «Милан»: составы команд на центральный матч 21-го тура Серии А

Футбол Италия 2022/2023 Тур 21, 5.02.2023, 22:45 Интер 1 Милан 0

Команды проведут матч на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». Обслужит игру бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Команды огласили стартовые составы.

«Интер»: Онана, Шкриньяр, Ачерби, Бастони, Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Мартинес, Джеко.

«Милан»: Тэтэрушану, Калюлю, Кьер, Габбиа, Калабрия, Мессьяс, Тонали, Крунич, Эрнандес, Жиру, Ориги.

Команды встречались менее месяца назад: в матче за Суперкубок Италии сильнее оказались «нерадзурри», которые поразили ворота принципиального соперника трижды, при этом не пропустив.