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22:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» — «Милан»: составы команд на центральный матч 21-го тура Серии А

Сегодня, 5 февраля, состоится центральный матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют «Интер» и «Милан».

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Источник: AFP 2022
Футбол

Италия 2022/2023
Тур 21, 5.02.2023, 22:45

Интер1Милан0

Команды проведут матч на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». Обслужит игру бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Команды огласили стартовые составы.

«Интер»: Онана, Шкриньяр, Ачерби, Бастони, Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Мартинес, Джеко.

«Милан»: Тэтэрушану, Калюлю, Кьер, Габбиа, Калабрия, Мессьяс, Тонали, Крунич, Эрнандес, Жиру, Ориги.

Команды встречались менее месяца назад: в матче за Суперкубок Италии сильнее оказались «нерадзурри», которые поразили ворота принципиального соперника трижды, при этом не пропустив.

Подопечные Симоне Индзаги занимают вторую позицию в турнирной таблице, уступая лидерам из Неаполя (56 очков) 16 баллов. «Милан» (38), который, учитывая игру за Суперкубок, уступил в трёх последних встречах, расположился на пятой позиции, однако в случае победы в сегодняшней игре обойдёт чёрно-синих.

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