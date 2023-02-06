«Интер» обыграл «Милан» в матче чемпионата Италии по футболу

Гол на 34-й минуте забил Лаутаро Мартинес. Этот матч стал 235-м миланским дерби в истории, «Интер» одержал 87-ю победу. В 79 играх сильнее был «Милан», 69 матчей завершились вничью.

«Интер» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, подопечные Симоне Индзаги набрали 43 очка и на 13 очков отстают от лидирующего «Наполи». «Милан» — шестой с 38 очками. В следующем туре «Интер» 13 февраля в гостях сыграет с «Сампдорией», «Милан» проведет следующий матч 10 февраля, команда примет «Торино».