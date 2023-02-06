«Интер» обыграл «Милан» в матче чемпионата Италии по футболу

Гол на 34-й минуте забил Лаутаро Мартинес. Этот матч стал 235-м миланским дерби в истории, «Интер» одержал 87-ю победу. В 79 играх сильнее был «Милан», 69 матчей завершились вничью.
«Интер» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, подопечные Симоне Индзаги набрали 43 очка и на 13 очков отстают от лидирующего «Наполи». «Милан» — шестой с 38 очками. В следующем туре «Интер» 13 февраля в гостях сыграет с «Сампдорией», «Милан» проведет следующий матч 10 февраля, команда примет «Торино».
В других матчах игрового дня «Наполи» на выезде со счетом 3:0 обыграл «Специю», «Болонья» одержала гостевую победу над «Фиорентиной» (2:1). «Торино» дома со счетом 1:0 обыграл «Удинезе», российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел на матч в стартовом составе, не отметился результативными действиями и был заменен на 87-й минуте.