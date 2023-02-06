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01:18 (мск), источник: ТАСС

«Интер» обыграл «Милан» в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 6 февраля. «Интер» дома со счетом 1:0 обыграл «Милан» в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась в ночь на понедельник на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

Интер
МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Гол на 34-й минуте забил Лаутаро Мартинес. Этот матч стал 235-м миланским дерби в истории, «Интер» одержал 87-ю победу. В 79 играх сильнее был «Милан», 69 матчей завершились вничью.

«Интер» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, подопечные Симоне Индзаги набрали 43 очка и на 13 очков отстают от лидирующего «Наполи». «Милан» — шестой с 38 очками. В следующем туре «Интер» 13 февраля в гостях сыграет с «Сампдорией», «Милан» проведет следующий матч 10 февраля, команда примет «Торино».

В других матчах игрового дня «Наполи» на выезде со счетом 3:0 обыграл «Специю», «Болонья» одержала гостевую победу над «Фиорентиной» (2:1). «Торино» дома со счетом 1:0 обыграл «Удинезе», российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел на матч в стартовом составе, не отметился результативными действиями и был заменен на 87-й минуте.

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