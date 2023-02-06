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10:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Джейми Каррагер: я бы сменил всех остальных в «Ливерпуле», прежде чем увольнять Клоппа

Бывший английский полузащитник Джейми Каррагер высказался о неудачах «Ливерпуля» в последних матчах.

Вулверхэмптон
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Источник: Reuters

«Я бы сменил всех остальных в “Ливерпуле”, прежде чем увольнять Юргена Клоппа. Когда он только пришёл в команду, “Ливерпуль” был шестым или седьмым в лиге, и он доказал, что может достичь того уровня, на котором команда находится последние несколько лет.

Хотел бы увидеть, как Юрген повторит это снова. Я уверен, ему это удастся. Если речь идёт о смене главного тренера, то любому, тому, кто придёт в “Ливерпуль”, нужно будет перестраиваться.

Люди говорят о Джуде Беллингеме. Я не думаю, что проблема решится подписанием одного игрока. Возможно, нужно четыре или пять игроков.

Есть много вопросов, которые нужно задать и на которые нужно найти ответы. Но не думаю, что кто-то из болельщиков “Ливерпуля” в начале следующего сезона хочет видеть на месте главного тренера кого-то другого, кроме как Клоппа», — приводит слова Каррагера Metro.

Напомним, «Ливерпуль» занимает 10 место в турнирной таблице АПЛ.

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3:0
Первый тайм: 2:0
Ливерпуль
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