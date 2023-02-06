Джейми Каррагер: я бы сменил всех остальных в «Ливерпуле», прежде чем увольнять Клоппа

«Я бы сменил всех остальных в “Ливерпуле”, прежде чем увольнять Юргена Клоппа. Когда он только пришёл в команду, “Ливерпуль” был шестым или седьмым в лиге, и он доказал, что может достичь того уровня, на котором команда находится последние несколько лет.



Хотел бы увидеть, как Юрген повторит это снова. Я уверен, ему это удастся. Если речь идёт о смене главного тренера, то любому, тому, кто придёт в “Ливерпуль”, нужно будет перестраиваться.



Люди говорят о Джуде Беллингеме. Я не думаю, что проблема решится подписанием одного игрока. Возможно, нужно четыре или пять игроков.



Есть много вопросов, которые нужно задать и на которые нужно найти ответы. Но не думаю, что кто-то из болельщиков “Ливерпуля” в начале следующего сезона хочет видеть на месте главного тренера кого-то другого, кроме как Клоппа», — приводит слова Каррагера Metro.