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13:59 (мск), источник: Чемпионат.com

АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в многочисленных нарушениях финансового фэйр-плей

Английская Премьер-Лига обвинила «Манчестер Сити» в многочисленных нарушениях финансового фэйр-плей после четырёхлетнего расследования.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист The Times Мартин Зиглер.

Журналист приводит также список правил, в нарушении которых Премьер-Лига обвинила манчестерский клуб. В соответствии со списком «Манчестер Сити» нарушал правила финансового фэйр-плей с сезона 2009/2010 по сезон 2017/2018. В случае, если вина будет признана, клубу грозит целый ряд наказаний, в том числе снятие очков.

С 2009 года «Манчестер Сити» шесть раз стал чемпионом Англии (2012, 2014, 2018, 2019, 2021 и 2022). В текущем сезоне АПЛ «горожане» занимают вторую строчку в турнирной таблице, набрав 45 очков после 21 сыгранного матча.

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