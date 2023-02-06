АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в многочисленных нарушениях финансового фэйр-плей

Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист The Times Мартин Зиглер.

Журналист приводит также список правил, в нарушении которых Премьер-Лига обвинила манчестерский клуб. В соответствии со списком «Манчестер Сити» нарушал правила финансового фэйр-плей с сезона 2009/2010 по сезон 2017/2018. В случае, если вина будет признана, клубу грозит целый ряд наказаний, в том числе снятие очков.