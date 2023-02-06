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14:11 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду потерял еще один рекорд — Осимхен взлетел выше Криштиану на 2 сантиметра. Фото — просто красота

Новый летающий супергерой.

Специя
НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
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В воскресенье «Наполи» разобрал «Специю» на выезде (0:3), однозначный герой матча — Виктор Осимхен.

До игры извинился перед болельщицей соперников за неудачное попадание по голове, во время игры оформил дубль, а также обновил рекорд лиги по высоте прыжка.

Источник: AFP 2022

Предыдущий рекорд Серии А принадлежит Криштиану — в сезоне-2019/20 Роналду взлетел на 2,56 метра в матче с «Сампдорией».

Вчерашний прыжок Осимхена в момент второго гола — 2,58 метра в верхней точке.

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Специя
0:3
Первый тайм: 0:0
Наполи
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