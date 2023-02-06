Роналду потерял еще один рекорд — Осимхен взлетел выше Криштиану на 2 сантиметра. Фото — просто красота
Новый летающий супергерой.
Специя
НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
Новый летающий супергерой.
В воскресенье «Наполи» разобрал «Специю» на выезде (0:3), однозначный герой матча — Виктор Осимхен.
До игры извинился перед болельщицей соперников за неудачное попадание по голове, во время игры оформил дубль, а также обновил рекорд лиги по высоте прыжка.
Предыдущий рекорд Серии А принадлежит Криштиану — в сезоне-2019/20 Роналду взлетел на 2,56 метра в матче с «Сампдорией».
Вчерашний прыжок Осимхена в момент второго гола — 2,58 метра в верхней точке.