Экс-футболист «Челси», играющий в Турции, не выходит на связь после землетрясений
Футбольный клуб «Хатайспор», выступающий в турецкой Суперлиге, не может дозвониться до своего футболиста Кристиана Атсу.
Футбольный клуб «Хатайспор», выступающий в турецкой Суперлиге, не может дозвониться до своего футболиста Кристиана Атсу.
Игрок не выходит на связь после серии землетрясений в Турции, в результате которых обрушилось множество зданий, а тысячи людей оказались под завалами, информирует Fanatik.
Кроме Кристиана Атсу клубу не удалось связаться со своим спортивным директором и переводчиком. Ранее из-под завалов обрушенных домов удалось спасти троих футболистов «Хатайспора». Напомним, в своё время Кристиан Атсу выступал за «Челси», «Ньюкасл», «Эвертон» и ряд других известных клубов.
За последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. Сильнейшие из толчков имели магнитуду 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. По предварительной оценке под завалами в данный момент находятся тысячи человек.