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14:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-футболист «Челси», играющий в Турции, не выходит на связь после землетрясений

Футбольный клуб «Хатайспор», выступающий в турецкой Суперлиге, не может дозвониться до своего футболиста Кристиана Атсу.

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Источник: AP 2022

Игрок не выходит на связь после серии землетрясений в Турции, в результате которых обрушилось множество зданий, а тысячи людей оказались под завалами, информирует Fanatik.

Кроме Кристиана Атсу клубу не удалось связаться со своим спортивным директором и переводчиком. Ранее из-под завалов обрушенных домов удалось спасти троих футболистов «Хатайспора». Напомним, в своё время Кристиан Атсу выступал за «Челси», «Ньюкасл», «Эвертон» и ряд других известных клубов.

За последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. Сильнейшие из толчков имели магнитуду 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. По предварительной оценке под завалами в данный момент находятся тысячи человек.

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