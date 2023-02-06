Экс-футболист «Челси», играющий в Турции, не выходит на связь после землетрясений

Игрок не выходит на связь после серии землетрясений в Турции, в результате которых обрушилось множество зданий, а тысячи людей оказались под завалами, информирует Fanatik.

Кроме Кристиана Атсу клубу не удалось связаться со своим спортивным директором и переводчиком. Ранее из-под завалов обрушенных домов удалось спасти троих футболистов «Хатайспора». Напомним, в своё время Кристиан Атсу выступал за «Челси», «Ньюкасл», «Эвертон» и ряд других известных клубов.