«Манчестер Сити» сделал заявление на фоне обвинений в нарушении финансовых правил

«Манчестер Сити» выражает удивление публикацией данных предполагаемых нарушений правил Премьер-Лиги, особенно с учётом того огромного количества подробных материалов, которые были предоставлены клубом руководству АПЛ.



Клуб приветствует рассмотрение данного вопроса независимой комиссией с целью беспристрастного изучения обширной совокупности неопровержимых доказательств, существующих в поддержку позиции клуба.



Поэтому мы надеемся, что этот вопрос будет закрыт раз и навсегда«, — гласит официальное заявление клуба, опубликованное на официальном сайте “Манчестер Сити”.