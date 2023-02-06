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15:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» сделал заявление на фоне обвинений в нарушении финансовых правил

«Манчестер Сити» сделал заявление на фоне обвинений в многочисленных нарушения финансового фэйр-плей со стороны Английской Премьер-Лиги.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Манчестер Сити» выражает удивление публикацией данных предполагаемых нарушений правил Премьер-Лиги, особенно с учётом того огромного количества подробных материалов, которые были предоставлены клубом руководству АПЛ.

Клуб приветствует рассмотрение данного вопроса независимой комиссией с целью беспристрастного изучения обширной совокупности неопровержимых доказательств, существующих в поддержку позиции клуба.

Поэтому мы надеемся, что этот вопрос будет закрыт раз и навсегда«, — гласит официальное заявление клуба, опубликованное на официальном сайте “Манчестер Сити”.

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1:0
Первый тайм: 1:0
Манчестер Сити
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