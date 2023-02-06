В «Кармиотиссе» объявили о скором назначении Кержакова

«Да, это правда. Александр Кержаков возглавит наш клуб. Мы очень рады, что “Кармиотисса” заполучила такого специалиста. Точные детали его контракта мы обсудим, как только россиянин прибудет на Кипр и подпишет официальное соглашение», — сказал технический директор клуба Антонис Антониу корреспонденту Sport24 Владиславу Шапиро.