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18:53 (мск), источник: Sport24

В «Кармиотиссе» объявили о скором назначении Кержакова

40-летний российский футбольный специалист Александр Кержаков будет главным тренером «Кармиотиссы», об этом сообщили в кипрском клубе.

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Источник: Sport24

«Да, это правда. Александр Кержаков возглавит наш клуб. Мы очень рады, что “Кармиотисса” заполучила такого специалиста. Точные детали его контракта мы обсудим, как только россиянин прибудет на Кипр и подпишет официальное соглашение», — сказал технический директор клуба Антонис Антониу корреспонденту Sport24 Владиславу Шапиро.

«Кармиотисса» занимает 10-е место в чемпионате Кипра.

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